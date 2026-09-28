“อนุทิน” สั่งกันงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังและแก้ปัญหา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 07:33 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 07:33 น.

อนุทิน สั่งกันงบประมาณเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังและแก้ปัญหา เดินหน้านำน้ำออกให้เร็วที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณแฟลตการเคหะคลองจั่น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 27 ก.ย. 69 ที่ผ่านมาว่า วันนี้นำสิ่งของมาให้กับพี่น้องประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจั่น ซึ่งมีการระดมความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราพยายามต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอาคารให้ได้มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประชาชนได้มีการฝากข้อความหรือความหวังอะไรกับนายกฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนรับฟังหมด และไปเร่งแก้ไข ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลระดมกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อย่างพื้นที่ปริมณฑลผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรับมือกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหา

โฆษณา

เมื่อถามว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ดีกว่า เรื่องความมั่นคงรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายๆ ตอนนี้ต้องระดมสรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีอยู่มาช่วย ถ้าเราเล่นการเมืองเราก็บอกว่า กทม.ไม่เกี่ยวกับเรา ซึ่งตนไม่ทำอยู่แล้ว เพราะทุกคนต้องช่วยพี่น้องประชาชน

เมื่อถามย้ำว่า หลังจากนี้นายกฯจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอื่นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า หลังจากนี้ต้องไล่ลงไปดู วันนี้ตนกลับมาจากต่างประเทศตอนใกล้เที่ยงเข้าไปประชุม ครม.นัดพิเศษ และลงพื้นที่ ซึ่งการได้มาลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นสภาพว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ว่าฯกทม. ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินก็ควรแก่เหตุอย่างยิ่ง ต้องชมเชยท่าน เพราะการประกาศภาวะฉุกเฉิน ท่านต้องการกำลังเสริม จึงเป็นช่องทางที่เราเข้ามาได้ ถ้าท่านไม่ประกาศเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาช่องไหนเข้ามา ซึ่งการช่วยเหลือ และการเยียวยาจะมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ หลังจากนี้ตนจะต้องไปตกลงกับผู้ว่าฯ กทม.ว่า ที่ผ่านมาใช้หลักเกณฑ์ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไร ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเยียวยาพี่น้องประชาชนนอก กทม. จะมาหาบรรทัดฐานเดียวกัน โดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

โฆษณา

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เมื่อสักครู่ตนได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณว่ามีงบกลางของปี 69 ที่ยังเหลืออยู่บ้าง จึงได้ให้ข้อสั่งการว่าต้องกันงบประมาณไว้ก่อน ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการสำรวจความเสียหาย สำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเยียวยา ส่วนเรื่องยานพาหนะของพี่น้องประชาชนในส่วนที่มีประกันภัย ต้องบอกว่าไม่ยาก เพราะช่วงที่เกิดน้ำท่วมหาดใหญ่เราก็มี คปภ. เข้ามาประสานงาน และเร่งดำเนินการจ่ายค่าประกันในทรัพย์สินที่เสียหายไป ตอนนี้ต้องคิดไปถึงเรื่องน้ำลดจะทำอย่างไร ขยะมูลฝอย ซึ่งเราได้ถอดบทเรียนและได้ดำเนินการที่หาดใหญ่ เราจะเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับสู่ความปกติให้เร็วที่สุด

เมื่อถามย้ำว่า ประชาชนอยากให้เอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลอยากเอาออกให้เร็วมากที่สุดอยู่แล้ว อย่างที่บอกหากไม่มีน้ำมาเติมการที่น้ำจะระบายต้องเร่งด้วยธรรมชาติเอง และด้วยการสูบน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. และวันอังคารที่ 29 ก.ย. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพิเศษ แต่คณะรัฐมนตรีไม่ได้หยุดทำงาน

ซึ่งพรุ่งนี้ตนจะเชิญผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ปภ. ว่าจะทำอย่างไรให้ กทม. เข้าไปในเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาได้เหมือนกับจังหวัดอื่นๆในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบทุกจังหวัด ยกเว้น กทม. วันนี้การที่ผู้ว่าประกาศสภาวะฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทยจะใช้กฎเกณฑ์เหมือนจังหวัดอื่นๆในเรื่องการเยียวยา พี่น้องประชาชนทุกคนเป็นคนไทยหมดเราไม่ได้แยก เพียงแต่ข้อกฎหมายเปิดให้เราเข้ามาได้อย่างเต็มที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 07:33 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 07:33 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

เผยแพร่: 28 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

“ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ

1 นาที ที่แล้ว
รถยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนในจังหวัดระยอง ข่าว

ระยองประกาศภัยพิบัติ 4 อำเภอ น้ำประแสร์ทะลักท่วมแกลง รพ. เร่งย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้นบน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ต๋อง วงทู” นักดนตรียุค 90 เสียชีวิตแล้ว วัย 56 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก

33 นาที ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม ข่าว

รู้ตัวแล้ว คนขับ Swift ลุยน้ำท่วมหน้า ม.เกษตรฯ โผล่แจงคลิปไวรัล เตือนอย่าทำตาม

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลตรวจ B “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” ยืนยัน พบสารต้องห้าม เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ

52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หวิดคว่ำ! “อั้ม พัชราภา” ซ้อมพายเรือหน้าบ้านไปรับแม่ หลังน้ำท่วมขัง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ผิงผิง-ฟูซวง” สองแพนด้ายักษ์เดินทางถึงสวนสัตว์แล้ว กระชับความสัมพันธ์ “จีน-เมกา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก &quot;Game over รถพัง&quot; บันเทิง

วินนี่ ธนวินท์ โพสต์ภาพรถถูกน้ำท่วม บอก “Game over รถพัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ บันเทิง

ลิซ่า พูดแบบนี้บนเวที MTV หลังสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยภูมิใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน วันนี้ 14.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วม 25,561 ครอบครัว 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วม บ้านจมน้ำ 24,505 หลัง 10 จังหวัด กัมพูชาอพยพกว่า 2,900 ครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสร. เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดโพสต์สุดท้าย Pac นักมวยปล้ำคนดังก่อนเสียชีวิต เพิ่งไว้อาลัยเพื่อนร่วมวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;วิว กุลวุฒิ&quot; ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด “วิว กุลวุฒิ” ชิงตั๋วเข้าชิง แบดชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing ข่าว

ประวัติ ศรณ์ เกตุศิริ หนุ่มหล่อโปรไฟล์สายบันเทิง-ทีมงาน Lollipop Racing

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กดุลย์” เตรียมนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ กระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่บนสายพานสนามบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า ข่าวต่างประเทศ

กราดยิง 2 จุดในแอฟริกาใต้ ดับ 27 ราย คนร้าย 8 คนถือเอเค-47 บุกยิงในร้านเหล้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัก 6 ปีสุกงอม &quot;มะลิ โคทส์&quot; เซย์เยส &quot;อั้ม ถิร&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า บันเทิง

รัก 6 ปีสุกงอม “มะลิ โคทส์” เซย์เยส “อั้ม ถิร” คุกเข่าขอแต่งงาน วิวาห์ปลายปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท &quot;อรวิลาศ&quot; จากปัญญาชนก้นครัว บันเทิง

ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท “อรวิลาศ” ปัญญาชนก้นครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กวาง กมลชนก” เป็นผู้ประสบภัย เปิดคลิปน้ำท่วมรอบบ้าน ไม่ทันตั้งตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;ครูดอย อินทนนท์&quot; ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน บันเทิง

สิ้น “ครูดอย อินทนนท์” ครูเพลงลูกทุ่ง-หมอลำ ผู้บุกเบิกลำแพน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ป้อง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต บันเทิง

แฟนคลับแห่ป้อง “เนเน่ รอยัล” ถูกวิจารณ์หน้าไม่สดใส ที่สนามบินภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่