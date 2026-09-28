“อนุทิน” สั่งกันงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังและแก้ปัญหา
อนุทิน สั่งกันงบประมาณเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังและแก้ปัญหา เดินหน้านำน้ำออกให้เร็วที่สุด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณแฟลตการเคหะคลองจั่น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 27 ก.ย. 69 ที่ผ่านมาว่า วันนี้นำสิ่งของมาให้กับพี่น้องประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจั่น ซึ่งมีการระดมความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราพยายามต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอาคารให้ได้มากที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า ประชาชนได้มีการฝากข้อความหรือความหวังอะไรกับนายกฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนรับฟังหมด และไปเร่งแก้ไข ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลระดมกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อย่างพื้นที่ปริมณฑลผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันรับมือกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหา
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ดีกว่า เรื่องความมั่นคงรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายๆ ตอนนี้ต้องระดมสรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีอยู่มาช่วย ถ้าเราเล่นการเมืองเราก็บอกว่า กทม.ไม่เกี่ยวกับเรา ซึ่งตนไม่ทำอยู่แล้ว เพราะทุกคนต้องช่วยพี่น้องประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า หลังจากนี้นายกฯจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอื่นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า หลังจากนี้ต้องไล่ลงไปดู วันนี้ตนกลับมาจากต่างประเทศตอนใกล้เที่ยงเข้าไปประชุม ครม.นัดพิเศษ และลงพื้นที่ ซึ่งการได้มาลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นสภาพว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ว่าฯกทม. ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินก็ควรแก่เหตุอย่างยิ่ง ต้องชมเชยท่าน เพราะการประกาศภาวะฉุกเฉิน ท่านต้องการกำลังเสริม จึงเป็นช่องทางที่เราเข้ามาได้ ถ้าท่านไม่ประกาศเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาช่องไหนเข้ามา ซึ่งการช่วยเหลือ และการเยียวยาจะมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ หลังจากนี้ตนจะต้องไปตกลงกับผู้ว่าฯ กทม.ว่า ที่ผ่านมาใช้หลักเกณฑ์ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไร ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเยียวยาพี่น้องประชาชนนอก กทม. จะมาหาบรรทัดฐานเดียวกัน โดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เมื่อสักครู่ตนได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณว่ามีงบกลางของปี 69 ที่ยังเหลืออยู่บ้าง จึงได้ให้ข้อสั่งการว่าต้องกันงบประมาณไว้ก่อน ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการสำรวจความเสียหาย สำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเยียวยา ส่วนเรื่องยานพาหนะของพี่น้องประชาชนในส่วนที่มีประกันภัย ต้องบอกว่าไม่ยาก เพราะช่วงที่เกิดน้ำท่วมหาดใหญ่เราก็มี คปภ. เข้ามาประสานงาน และเร่งดำเนินการจ่ายค่าประกันในทรัพย์สินที่เสียหายไป ตอนนี้ต้องคิดไปถึงเรื่องน้ำลดจะทำอย่างไร ขยะมูลฝอย ซึ่งเราได้ถอดบทเรียนและได้ดำเนินการที่หาดใหญ่ เราจะเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับสู่ความปกติให้เร็วที่สุด
เมื่อถามย้ำว่า ประชาชนอยากให้เอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลอยากเอาออกให้เร็วมากที่สุดอยู่แล้ว อย่างที่บอกหากไม่มีน้ำมาเติมการที่น้ำจะระบายต้องเร่งด้วยธรรมชาติเอง และด้วยการสูบน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. และวันอังคารที่ 29 ก.ย. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพิเศษ แต่คณะรัฐมนตรีไม่ได้หยุดทำงาน
ซึ่งพรุ่งนี้ตนจะเชิญผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ปภ. ว่าจะทำอย่างไรให้ กทม. เข้าไปในเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาได้เหมือนกับจังหวัดอื่นๆในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบทุกจังหวัด ยกเว้น กทม. วันนี้การที่ผู้ว่าประกาศสภาวะฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทยจะใช้กฎเกณฑ์เหมือนจังหวัดอื่นๆในเรื่องการเยียวยา พี่น้องประชาชนทุกคนเป็นคนไทยหมดเราไม่ได้แยก เพียงแต่ข้อกฎหมายเปิดให้เราเข้ามาได้อย่างเต็มที่
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