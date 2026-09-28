กรุงเทพฯ อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ตอนนี้ฟ้าเริ่งโปร่ง แต่ระดับน้ำในคลองยังสูง
กรุงเทพฯ อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ตอนนี้ฟ้าเริ่งโปร่ง แต่ระดับน้ำในคลองหลักยัง เนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อย เร่งสูบ 24 ชั่วโมง
เพจ กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพว่า “เช็กฝนเช้านี้ เมฆฝนช่วงดึกผ่านพ้นไปแล้ว !! ยังเร่งสูบเต็มกำลัง ลดระดับน้ำคลองหลัก
6 โมงเช้า 28 ก.ย.69 ฟ้าเริ่มโปร่ง หลังจากเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาฝนตกเติมลงมาไม่เยอะมากนัก (46 มม.) ตอนนี้ ไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้า กทม. เพิ่มเติม น้องฝนเว้นระยะ และทิ้งห่างขึ้นเรื่อย ๆ ระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูง (คลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองเปรมประชากร) เนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อย
กทม. ปั่นสุด ทุกวัน เร่งสูบลงเจ้าพระยา ลดระดับน้ำต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขา ไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้ว (คลองหลักน้ำลดลง คลองเล็กก็ระบายได้) น้ำท่วมผิวจราจรลดลงเรื่อย ๆ หากไม่มีฝนตกลงมาเติม”
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