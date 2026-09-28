กรมอุตุฯ ออกประกาศฉบับสุดท้าย ฝนโดยรวมลดลง แต่ยังไม่จบ บางพื้นที่เฝ้าระวัง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับสุดท้าย ฝนโดยรวมลดลง แต่ยังไม่จบ บางพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาอีก 1 วัน
กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า “ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 18 (234/2569)
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลางด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่นๆ จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ดูน้อยลง
สาระสำคัญประกาศฉบับที่ 18
ฝนโดยรวมเริ่มลดลง แต่ยังไม่จบทุกพื้นที่ เหนือตะวันตก–เหนือตอนล่าง–กลางตะวันตก–ตะวันออก ยังต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากอีก 1 วัน ส่วนภาคอื่น ๆ ฝนลดลงแล้ว
พื้นที่ที่ยังต้องระวังฝนหนักถึงหนักมาก
เน้น ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง + ภาคกลางด้านตะวันตก + ภาคตะวันออก ส่วนภาคอื่น ๆ ฝนลดลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังมีฝนหนักได้
ยังต้องระวังฝนตกสะสมต่ออีก 1 วัน
โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำ และพื้นที่ลุ่ม เพราะยังมีโอกาสเกิดน้ำท่วมสะสมหรือน้ำท่วมขังได้
ทะเลยังต้องระวัง
อ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบนคลื่น 2–3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และ เรือเล็กยังงดออกจากฝั่งถึงวันนี้ (28 ก.ย.)”
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