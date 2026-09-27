รวบแล้ว “ลูกดาราดัง” ขี่เจ็ตสกีช่วงน้ำท่วม อ้างจบนอก ไม่รู้วัฒนธรรมไทย
รวบแล้ว “ลูกดาราดัง” ขี่เจ็ตสกีช่วงน้ำท่วม อ้างจบนอก ไม่รู้วัฒนธรรมไทย ถูกเพื่อนยุว่าการขี่เจ็ตสกีคือการสร้างความสุขให้ประชาชน
จากกรณีประเด็นร้อนสืบเนื่องจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ็ตสกีลำหนึ่งกำลังขับฝ่ากระแสน้ำท่วมขัง พร้อมโชว์ลีลาขับวนไปวนมาอย่างคึกคะนอง โดยไม่สนผลกระทบของประชาชนคนอื่น และแม้ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะสลด สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั้น
ล่าสุดเพจ บิ๊กเกรียน รายงานว่า ผกก.สน.มักกะสัน กับทีมสืบสวน-สอบสวน สามารถจับกุมคนที่อยู่บนคลิปได้แล้ว ทราบชื่อคือนาย ศรณ์ เกตุสิริ อายุ 27 ปี เป็นลูกชายของ “จอย-จามจุรี เชิดโฉม ” นักแสดงชื่อดังในยุค90
ประวัติ จอย จามจุรี เชิดโฉม อดีตดารานางร้ายเจ้าของบท “อรวิลาศ” ปัญญาชนก้นครัว
โดยผู้ก่อเหตุให้การสารภาพ พร้อมอ้างว่า ตนเพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศ จึงขาดความเข้าใจวัฒนธรรมไทย พร้อมระบุว่าตนถูกเพื่อนชาวต่างชาติยุว่า การขี่เจ็ตสกีช่วงน้ำท่วมถือเป็นโชว์สร้างความบันเทิงช่วยคลายทุกข์ให้ผู้อื่นเหมือนต่างประเทศ โดยมีเพื่อนคนไทยเป็นผู้ถ่ายคลิปให้
เบื้องต้น แจ้งข้อหา ก่อความเดือดร้อนรำคาญ โดยจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในวันจันทร์ที่ 28 ก.ย.69 เวลา 10.00 น. และสั่งให้ริบเจ็ตสกี
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