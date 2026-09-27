ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 27 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 115 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 9 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 249 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 115 เหรียญทอง 46 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง รวม 195 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 34 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 57 เหรียญทองแดง รวม 147 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 81 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 19 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 38 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ตามหลังคาซัคสถานที่มีเหรียญทองเท่ากัน 9 เหรียญ แต่มีเหรียญเงินมากกว่า
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 27 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|115
|46
|34
|195
|2
|ญี่ปุ่น
|34
|56
|57
|147
|3
|เกาหลีใต้
|19
|23
|38
|80
|4
|อุซเบกิสถาน
|10
|17
|10
|37
|5
|คาซัคสถาน
|9
|9
|21
|39
|6
|ไทย
|9
|7
|10
|26
|7
|อิหร่าน
|7
|14
|8
|29
|8
|บาห์เรน
|7
|2
|3
|12
|9
|เกาหลีเหนือ
|6
|5
|4
|15
|10
|มาเลเซีย
|6
|2
|8
|16
|11
|ฮ่องกง
|5
|12
|15
|32
|12
|อินเดีย
|4
|14
|15
|33
|13
|ไชนีส ไทเป
|2
|7
|18
|27
|14
|อินโดนีเซีย
|2
|5
|17
|24
|15
|สิงคโปร์
|2
|5
|3
|10
|16
|ฟิลิปปินส์
|2
|2
|7
|11
|17
|กาตาร์
|2
|2
|1
|5
|17
|ทาจิกิสถาน
|2
|2
|1
|5
|19
|คูเวต
|2
|1
|2
|5
|20
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|21
|เวียดนาม
|1
|1
|16
|18
|22
|จอร์แดน
|1
|1
|1
|3
|22
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|24
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|2
|5
|7
|25
|คีร์กีซสถาน
|0
|1
|3
|4
|26
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|26
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|28
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|28
|โอมาน
|0
|1
|1
|2
|30
|ศรีลังกา
|0
|1
|0
|1
|30
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|1
|0
|1
|30
|ยูเออี
|0
|1
|0
|1
|33
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|33
|ปากีสถาน
|0
|0
|4
|4
|35
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|36
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|36
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|36
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|36
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 18.22 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวม 26 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ
ตั้งแต่รายงานครั้งก่อน ไทยได้เพิ่ม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
- เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 400 ม. ชาย จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน ด้วยสถิติ 44.90 วินาที
- เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 200 ม. ชาย บิว ภูริพล บุญสอน ด้วยสถิติ 19.88 วินาที
- เหรียญทองแดง คูราชชาย +90 กก. คุณาธิป เยี่ยอัน ชนะ ทาจิกิสถาน 0-10 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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