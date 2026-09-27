ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 27 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 18:22 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 19:22 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 115 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 9 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 249 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 115 เหรียญทอง 46 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง รวม 195 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 34 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 57 เหรียญทองแดง รวม 147 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 81 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 19 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 38 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ตามหลังคาซัคสถานที่มีเหรียญทองเท่ากัน 9 เหรียญ แต่มีเหรียญเงินมากกว่า

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 27 ก.ย. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 115 46 34 195
2 ญี่ปุ่น 34 56 57 147
3 เกาหลีใต้ 19 23 38 80
4 อุซเบกิสถาน 10 17 10 37
5 คาซัคสถาน 9 9 21 39
6 ไทย 9 7 10 26
7 อิหร่าน 7 14 8 29
8 บาห์เรน 7 2 3 12
9 เกาหลีเหนือ 6 5 4 15
10 มาเลเซีย 6 2 8 16
11 ฮ่องกง 5 12 15 32
12 อินเดีย 4 14 15 33
13 ไชนีส ไทเป 2 7 18 27
14 อินโดนีเซีย 2 5 17 24
15 สิงคโปร์ 2 5 3 10
16 ฟิลิปปินส์ 2 2 7 11
17 กาตาร์ 2 2 1 5
17 ทาจิกิสถาน 2 2 1 5
19 คูเวต 2 1 2 5
20 มาเก๊า 1 4 1 6
21 เวียดนาม 1 1 16 18
22 จอร์แดน 1 1 1 3
22 เมียนมา 1 1 1 3
24 ซาอุดีอาระเบีย 0 2 5 7
25 คีร์กีซสถาน 0 1 3 4
26 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
26 อิรัก 0 1 2 3
28 เลบานอน 0 1 1 2
28 โอมาน 0 1 1 2
30 ศรีลังกา 0 1 0 1
30 เติร์กเมนิสถาน 0 1 0 1
30 ยูเออี 0 1 0 1
33 กัมพูชา 0 0 4 4
33 ปากีสถาน 0 0 4 4
35 เนปาล 0 0 2 2
36 บังกลาเทศ 0 0 1 1
36 บรูไน 0 0 1 1
36 มองโกเลีย 0 0 1 1
36 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 18.22 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวม 26 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ

ตั้งแต่รายงานครั้งก่อน ไทยได้เพิ่ม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

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  • เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 400 ม. ชาย จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน ด้วยสถิติ 44.90 วินาที
  • เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 200 ม. ชาย บิว ภูริพล บุญสอน ด้วยสถิติ 19.88 วินาที
  • เหรียญทองแดง คูราชชาย +90 กก. คุณาธิป เยี่ยอัน ชนะ ทาจิกิสถาน 0-10 ในนัดชิงเหรียญทองแดง

ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 18:22 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 19:22 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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