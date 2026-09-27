อาลัย โค้ชรัก อดีตสตาฟทีมชาติไทยยุคซิโก้ ถูกไฟดูดช่วงน้ำท่วมดับสลด
สาเหตุสลด โค้ชรัก ธนกฤต ฉิมพาลี ถูกไฟดูดเสียชีวิต ขณะเข้าช่วยคนขับเครนย้ายรถ มูลนิธิซิโก้แจ้งข่าวเศร้า ยกย่องความทุ่มเทและความทรงจำที่ดีตลอดมา
วงการลูกหนังไทยสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 มูลนิธิซิโก้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “โค้ชรัก” หรือ เปารัก นายธนกฤต ฉิมพาลี อาสามูลนิธิซิโก้ และอดีตสตาฟฟ์โค้ชทีมชาติไทย
เมื่อคืนวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา โค้ชรักพยายามเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบ้านเพื่อนำไปจอดในที่สูงที่บ้านพักย่านบางพลี ระหว่างนั้นเครนที่จ้างมาได้ไปเกี่ยวโดนสายไฟ ทำให้คนบังคับเครนถูกไฟดูด โค้ชรักรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที เป็นเหตุให้ตัวเขาถูกไฟดูดจนเสียชีวิต ส่วนคนบังคับเครนได้รับบาดเจ็บสาหัส
สำหรับประวัติการทำงาน เปารัก เป็นอดีตผู้ตัดสินรุ่นที่ 19 และก้าวขึ้นเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติในปี 2015 ทางมูลนิธิซิโก้ได้แสดงความขอบคุณสำหรับทุกความทุ่มเทและความทรงจำที่ดีตลอดมา ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
กำหนดการพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา
- 27 – 29 กันยายน 2569 : พิธีสวดอภิธรรมศพ
- 30 กันยายน 2569 : พิธีฌาปนกิจศพ
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