ตึกถล่มในกรุงเอเธนส์ คาดแก๊สรั่ว แรงระเบิดซัดซากเกลื่อนถนน ดับสยอง 6 ศพ
สลดสาเหตุ อาคาร 3 ชั้นระเบิดในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ คาดแก๊สรั่ว แรงระเบิดทำให้อาคารพังราบ-ซากปรักหักพังกระเด็นเกลื่อนถนน คร่าชีวิตชาวอเมริกัน 4 ราย และคู่สามีภรรยาสูงอายุ
สำนักข่าวต่างประเทศ bbc รายงานเหตุระเบิดรุนแรงทำให้อาคาร 3 ชั้นพังถล่มลงมาทั้งหลังในย่าน Plaka ใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวิหารอะโครโพลิส และวิหารโอลิมเปียนซุส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย โดยอาคารแห่งนี้มีส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าพักตากอากาศรวมอยู่ด้วย
ผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน 4 ราย ส่วนอีก 2 รายเป็นชาวอังกฤษและชาวกรีก สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้ ตำรวจท้องถิ่นทราบเรื่องกลุ่มนักท่องเที่ยวอเมริกันสูญหาย หลังจากทั้งหมดไม่ปรากฏตัวเพื่อขึ้นเที่ยวบินที่สนามบินเอเธนส์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา
แรงระเบิดทำให้อาคารพังราบเป็นหน้ากลอง สร้างความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง ซากปรักหักพังกระเด็นเกลื่อนถนน ส่งผลให้มีผู้คนบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้คนออกจากอาคารบางแห่งทันที
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังใช้รถขุดและกล้องจับภาพความร้อนเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างเร่งด่วน ก่อนจะสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ครบทั้ง 6 รายในช่วงบ่าย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของการระเบิดเกิดจากแก๊สรั่ว
ฮาริส ดูคาส นายกเทศมนตรีกรุงเอเธนส์ กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติรุนแรง ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการณ์ว่า ทางการรับทราบเหตุระเบิดในกรุงเอเธนส์แล้ว และกำลังประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์
ข้อมูลจาก : bbc
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