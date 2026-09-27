วอลเลย์บอลชายไทย เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026
ทัพลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 คว้าชัยนัดแรกกลุ่มบีเอเชียนเกมส์ 2026 นัดต่อไปพบอิหร่าน 28 ก.ย.นี้
ทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทย (อันดับ 52 ของโลก) ประเดิมสนามนัดแรกในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม สายบี ได้อย่างยอดเยี่ยม หลังดวลมาราธอนเฉือนชนะทีมชาติอินโดนีเซีย (อันดับ 45 ของโลก) ไปแบบสุดมัน 3-2 เซต ถอนแค้นสำเร็จหลังจากเคยพ่าย 2-3 เซตในศึก AVC คัพ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เกมนี้ “โค้ชปาร์ค กี วอน” จัดผู้เล่น 6 คนแรกชุดใหญ่ลงสนาม นำโดยบอลหัวเสาอย่าง “ฮัม” นภาเดช พินิจดี, “ดอม” ชัยวัฒน์ ถุงคำ และ “แบน” ธนัสถ์ บำรุงภักดี บอลเร็วใช้งาน “นุ” อนุวัตร ภักดีแก้ว คู่กับ “ธูป” ธูปดิษย์ พระพุทธ โดยมี “ฟลุ๊ค” บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร กัปตันทีม รับหน้าที่เซตเตอร์
เริ่มเซตแรก หนุ่มไทยอาศัยลูกเสิร์ฟกดดันคู่แข่ง เปิดโอกาสให้ นภาเดช และ ธนัสถ์ ทำแต้มบุกต่อเนื่องจนทีมไทยเบียดชนะไปก่อน 25-23 เซตที่สอง การรับบอลแรกของไทยมีปัญหาและเกิดข้อผิดพลาดหลายจังหวะ อินโดนีเซียจึงฉวยโอกาสทำแต้มเอาชนะไป 25-20 ตามตีเสมอเป็น 1-1 เซต
เข้าสู่เซตที่สาม ทีมไทยแก้เกมด้วยการส่ง “เต้ย” อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ ลงมาช่วยเสริมเกมรับ ทำให้ทีมมีจังหวะเปิดเกมรุกมากขึ้นและกลับมาเอาชนะได้ 25-23 ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 เซต ถัดมาเซตที่สี่ รูปเกมดำเนินไปอย่างสูสี แต่ทีมไทยต้านทานเกมบุกของคู่แข่งไม่อยู่ พ่ายไป 23-25 ทำให้เสมอกัน 2-2 เซต
เซตตัดสิน ทีมไทยเริ่มต้นได้ดีและจับจังหวะบล็อกหน้าเน็ตได้อยู่หมัด แม้อินโดนีเซียจะพยายามสู้ยิบตาจนแต้มยื้อไปถึงช่วงดิวส์ แต่สุดท้ายหนุ่มไทยฮึดสู้ปิดเกมชนะไปได้ 25-23
สรุปผลการแข่งขัน ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-2 เซต (25-23, 20-25, 25-23, 23-25, 25-23) ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของไทยคือ นภาเดช พินิจดี กดไปถึง 34 คะแนน ตามด้วย ธนัสถ์ บำรุงภักดี ทำไป 24 คะแนน
โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม สายบี
- วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2569 เวลา 14.00 น. : ไทย พบ อิหร่าน
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วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2569 เวลา 09.00 น. : ไทย พบ คีร์กิซสถานโฆษณา
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