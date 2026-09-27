วอลเลย์บอลชายไทย เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 17:24 น.
วอลเลย์บอลชายไทยชะอินโดนีเซีย 3-2 เซต คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026

ทัพลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 คว้าชัยนัดแรกกลุ่มบีเอเชียนเกมส์ 2026 นัดต่อไปพบอิหร่าน 28 ก.ย.นี้

ทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทย (อันดับ 52 ของโลก) ประเดิมสนามนัดแรกในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม สายบี ได้อย่างยอดเยี่ยม หลังดวลมาราธอนเฉือนชนะทีมชาติอินโดนีเซีย (อันดับ 45 ของโลก) ไปแบบสุดมัน 3-2 เซต ถอนแค้นสำเร็จหลังจากเคยพ่าย 2-3 เซตในศึก AVC คัพ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เกมนี้ “โค้ชปาร์ค กี วอน” จัดผู้เล่น 6 คนแรกชุดใหญ่ลงสนาม นำโดยบอลหัวเสาอย่าง “ฮัม” นภาเดช พินิจดี, “ดอม” ชัยวัฒน์ ถุงคำ และ “แบน” ธนัสถ์ บำรุงภักดี บอลเร็วใช้งาน “นุ” อนุวัตร ภักดีแก้ว คู่กับ “ธูป” ธูปดิษย์ พระพุทธ โดยมี “ฟลุ๊ค” บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร กัปตันทีม รับหน้าที่เซตเตอร์

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เริ่มเซตแรก หนุ่มไทยอาศัยลูกเสิร์ฟกดดันคู่แข่ง เปิดโอกาสให้ นภาเดช และ ธนัสถ์ ทำแต้มบุกต่อเนื่องจนทีมไทยเบียดชนะไปก่อน 25-23 เซตที่สอง การรับบอลแรกของไทยมีปัญหาและเกิดข้อผิดพลาดหลายจังหวะ อินโดนีเซียจึงฉวยโอกาสทำแต้มเอาชนะไป 25-20 ตามตีเสมอเป็น 1-1 เซต

เข้าสู่เซตที่สาม ทีมไทยแก้เกมด้วยการส่ง “เต้ย” อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ ลงมาช่วยเสริมเกมรับ ทำให้ทีมมีจังหวะเปิดเกมรุกมากขึ้นและกลับมาเอาชนะได้ 25-23 ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 เซต ถัดมาเซตที่สี่ รูปเกมดำเนินไปอย่างสูสี แต่ทีมไทยต้านทานเกมบุกของคู่แข่งไม่อยู่ พ่ายไป 23-25 ทำให้เสมอกัน 2-2 เซต

เซตตัดสิน ทีมไทยเริ่มต้นได้ดีและจับจังหวะบล็อกหน้าเน็ตได้อยู่หมัด แม้อินโดนีเซียจะพยายามสู้ยิบตาจนแต้มยื้อไปถึงช่วงดิวส์ แต่สุดท้ายหนุ่มไทยฮึดสู้ปิดเกมชนะไปได้ 25-23

สรุปผลการแข่งขัน ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-2 เซต (25-23, 20-25, 25-23, 23-25, 25-23) ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของไทยคือ นภาเดช พินิจดี กดไปถึง 34 คะแนน ตามด้วย ธนัสถ์ บำรุงภักดี ทำไป 24 คะแนน

โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม สายบี

  • วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2569 เวลา 14.00 น. : ไทย พบ อิหร่าน

  • วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2569 เวลา 09.00 น. : ไทย พบ คีร์กิซสถาน

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วอลเลย์บอลชายไทย เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 ศึกเอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก Facebook : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 17:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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