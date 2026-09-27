ถ่ายทอดสด ‘บิว ภูริพล’ ลุ้นเหรียญทองวิ่ง 200 ม. เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 17:01 น.
ถ่ายทอดสด บิว ภูริพล ลุ้นเหรียญทองวิ่ง 200 ม. เอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสด ลุ้น “บิว ภูริพล” คว้าเหรียญทองวิ่ง 200 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มแข่ง 17.25 น.

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “ไอจิ-นาโกย่า 2026” ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569 เดินทางมาถึงอีเวนต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยรอคอย ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกรีฑาทีมชาติไทยภายใต้แคมเปญ “รวมใจ ส่งไทยเป็นหนึ่ง”

ไฮไลต์ช่วงเย็นวันนี้ 27 กันยายน 2569 อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ โดยจะเริ่มต้นจากประเภทหญิงในเวลา 17.25 น. ตามด้วยประเภทชาย ซึ่งมี “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มความหวังของไทย ลงสนามลุ้นคว้าเหรียญทอง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกระโดดสูงรอบชิงชนะเลิศให้แฟนกีฬาร่วมลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการ

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สำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการแข่งขันแบบสด ๆ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

  • NBT

  • T Sports 7

  • ช่อง 9 MCOT HD

  • ONE 31

  • ไทยรัฐทีวี 32

  • PPTV HD 36 >> pptvhd36

  • MONOMAX SPORTS TV

  • AIS PLAY >> aisplay

ลุ้น บิว ภูริพล บุญสอน คว้าเหรียญทองวิ่ง 200 ม. เอเชียนเกมส์
ภาพจาก Facebook : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 17:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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