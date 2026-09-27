ถ่ายทอดสด ‘บิว ภูริพล’ ลุ้นเหรียญทองวิ่ง 200 ม. เอเชียนเกมส์ 2026
ถ่ายทอดสด ลุ้น “บิว ภูริพล” คว้าเหรียญทองวิ่ง 200 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มแข่ง 17.25 น.
มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “ไอจิ-นาโกย่า 2026” ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569 เดินทางมาถึงอีเวนต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยรอคอย ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกรีฑาทีมชาติไทยภายใต้แคมเปญ “รวมใจ ส่งไทยเป็นหนึ่ง”
ไฮไลต์ช่วงเย็นวันนี้ 27 กันยายน 2569 อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ โดยจะเริ่มต้นจากประเภทหญิงในเวลา 17.25 น. ตามด้วยประเภทชาย ซึ่งมี “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มความหวังของไทย ลงสนามลุ้นคว้าเหรียญทอง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกระโดดสูงรอบชิงชนะเลิศให้แฟนกีฬาร่วมลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการ
สำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการแข่งขันแบบสด ๆ ได้ตามช่องทาง ดังนี้
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NBT
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T Sports 7
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ช่อง 9 MCOT HD
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ONE 31
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ไทยรัฐทีวี 32
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PPTV HD 36 >> pptvhd36
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MONOMAX SPORTS TV
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AIS PLAY >> aisplay
ข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.
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