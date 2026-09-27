เตือน 16 จังหวัดรับมือฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมสะสม กทม. รอดไหม?
กรมอุตุฯ เตือน 16 จังหวัดรับมือฝนตกหนักมาก ระวังน้ำท่วมขังสะสม ขณะที่ กทม. ฝนลดลงแต่ยังต้องติดตามใกล้ชิด
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 15 เตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และบางแห่งอาจต้องเผชิญกับฝนตกหนักมาก
สำหรับพื้นที่ 16 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ ได้แก่
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ภาคเหนือและภาคกลาง: ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
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ภาคตะวันออก: นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
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ภาคใต้: เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และพังงา
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอาจมีฝนหนักในบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้ว ระมัดระวังปริมาณฝนที่ตกลงมาสมทบ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมหรือน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ใกล้ทางน้ำ และจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนควรตรวจสอบสถานการณ์น้ำและเส้นทางก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนยังมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และประกาศให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2569
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
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