เตือน 16 จังหวัดรับมือฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมสะสม กทม. รอดไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 16:16 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 16:16 น.

กรมอุตุฯ เตือน 16 จังหวัดรับมือฝนตกหนักมาก ระวังน้ำท่วมขังสะสม ขณะที่ กทม. ฝนลดลงแต่ยังต้องติดตามใกล้ชิด

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 15 เตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และบางแห่งอาจต้องเผชิญกับฝนตกหนักมาก

สำหรับพื้นที่ 16 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ ได้แก่

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  • ภาคเหนือและภาคกลาง: ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

  • ภาคตะวันออก: นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

  • ภาคใต้: เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และพังงา

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอาจมีฝนหนักในบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้ว ระมัดระวังปริมาณฝนที่ตกลงมาสมทบ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมหรือน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ใกล้ทางน้ำ และจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนควรตรวจสอบสถานการณ์น้ำและเส้นทางก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนยังมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และประกาศให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2569

กรมอุตุฯ เตือน 16 จังหวัดที่ต้องระวังฝนหนักมากเป็นพิเศษ
ภาพจาก Facebook : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 16:16 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 16:16 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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