ด่วน! กสร. วอนนายจ้างอนุโลม ลูกจ้างบ้านน้ำท่วมหยุดงาน-มาสายได้ ไม่ถือเป็นความผิด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างได้รับผลกระทบน้ำท่วม อนุญาตให้หยุดงานหรือมาสายได้โดยไม่ถือเป็นความผิด
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอความร่วมมือนายจ้างและทุกภาคส่วน ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2569 เนื่องจากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
กสร. ห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงกำหนดแนวทาง 5 ข้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสิทธิของลูกจ้าง ดังนี้
1. ดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือเข้าทำงานสาย ขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง
2. เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสีย พร้อมให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันอันตราย
3. ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัย ขอให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้างดูแลและสนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม
4. ติดตามและประสานความช่วยเหลือ ขอให้เครือข่ายด้านแรงงานติดตามข้อมูลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ แจ้งหน่วยงานของ กสร. และประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
5. ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความสุจริตใจ ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรแรงงานปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสันติสุขในการบริหารแรงงาน
อธิบดี กสร. ย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านแรงงานเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทันที
ข้อมูลจาก : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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