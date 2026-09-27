ด่วน! นนทบุรี ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัย เมืองนนท์-ปากเกร็ด
ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัย เมืองนนท์-ปากเกร็ด หลังฝนตกหนักและน้ำเจ้าพระยาหนุนสูงท่วมบ้านเรือน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 นายเชษฐา โมลิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด
หลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 ปริมาณน้ำส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย รวมถึงสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ อันเข้าข่ายเป็นสาธารณภัยตามกฎหมาย
พื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัย ครอบคลุม 2 อำเภอ ประกอบด้วย
- อำเภอเมืองนนทบุรี (เขตพื้นที่เทศบาลนนทบุรี): ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ และตำบลท่าทราย ตำบลตลาดขวัญ
- อำเภอปากเกร็ด (เขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด): ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่
การประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติ มีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขั้นตอนนี้จะเปิดทางให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยยึดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนระดับจังหวัด ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
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