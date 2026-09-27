ครม. เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 ก.ย.นี้ ใน 4 จังหวัด กทม.-ปริมณฑล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 16:34 น.
ครม. เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 ก.ย. ใน 4 จังหวัด

ครม. เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 ก.ย. 2569 ใน 4 จังหวัด กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เร่งตั้งศูนย์พักพิงเยียวยาประชาชน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ณ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับรัฐมนตรีบางส่วน เพื่อเร่งหาแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้น

ที่ประชุม ครม. มีมติประกาศให้ วันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญความยากลำบาก

โฆษณา

นายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมว่า ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกอยู่ ส่วนกรุงเทพฯ จะมีฝนระดับปานกลางถึงเบา รัฐบาลจึงหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้น

นายกรัฐมนตรีได้กำชับและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับแรก พร้อมให้เตรียมการรองรับผู้ประสบภัยอย่างรอบด้าน ทั้งการตั้งศูนย์พักพิง การจัดเตรียมอาหาร ถุงยังชีพ และสถานพยาบาล

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว รัฐบาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานของ กทม. ทันที เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 16:34 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 27 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
วอลเลย์บอลชายไทยชะอินโดนีเซีย 3-2 เซต คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026

วอลเลย์บอลชายไทย เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
ถ่ายทอดสด บิว ภูริพล ลุ้นเหรียญทองวิ่ง 200 ม. เอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสด ‘บิว ภูริพล’ ลุ้นเหรียญทองวิ่ง 200 ม. เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวาอินโดนีเซียพุ่ง 64 ศพ สูญหาย 71 ชีวิต

ดับพุ่ง 64 ศพ เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวา เร่งค้นหา 71 ชีวิตสูญหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 27 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายไทยชะอินโดนีเซีย 3-2 เซต คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

วอลเลย์บอลชายไทย เฉือนชนะอินโดนีเซีย 3-2 คว้าชัยนัดแรกเอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสร. ขอนายจ้างอนุโลมผู้ประสบภัยน้ำท่วมหยุดงานได้ ไม่มีความผิด ข่าว

ด่วน! กสร. วอนนายจ้างอนุโลม ลูกจ้างบ้านน้ำท่วมหยุดงาน-มาสายได้ ไม่ถือเป็นความผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งประกาศเขตประสบสาธารณภัยฉุกเฉิน ข่าว

ด่วน! นนทบุรี ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัย เมืองนนท์-ปากเกร็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวาอินโดนีเซียพุ่ง 64 ศพ สูญหาย 71 ชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 64 ศพ เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวา เร่งค้นหา 71 ชีวิตสูญหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินลงพื้นที่เขตหลักสี่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมริมคลองเปรมประชากร ข่าว

นายกฯ มาแล้ว นำทีมลุยน้ำท่วมหลักสี่ กระทบ 6.9 หมื่นชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาธิบดี พญาไท เปิดให้บริการตามนัดหมาย หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง ข่าว

เช็กที่นี่ รพ.รามาธิบดี พญาไท เปิดให้บริการไหม หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทย พบ อินโดนีเซีย ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ อินโดนีเซีย วอลเลย์บอลชาย ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดชั่วคราว 28 ก.ย. 69 ข่าว

ด่วน! กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด วันจันทร์ 28 ก.ย.นี้ หลังวิกฤติน้ำท่วมหนัก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ดีอี สั่งเปิดศูนย์ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีปล่อยข้อมูลเท็จช่วงน้ำท่วม ข่าว

ดีอี เตือนอย่าเชื่อข่าวเท็จพายุถล่ม ยันกรมอุตุฯ เตือนล่วงหน้า 3 วัน หากมีเหตุรุนแรง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติซ้อนวินลุยน้ำท่วม ขอโทษคนกรุงรับฝน 300 มม. ไม่ไหว ข่าว

ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิวฮวน นักร้องชาวจีน เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 63 ปี บันเทิง

สิ้นศิลปินแห่งยุค ‘หลิวฮวน’ นักร้องดังชาวจีนจากไปวัย 63 ปิดตำนานเสียงทรงพลัง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤติน้ำท่วม ข่าว

เลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤตน้ำท่วม เพื่อความโปร่งใส

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วอลเลย์บอล

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69 ภูริพลลุ้น 200 เมตร วอลเลย์บอลชายไทยประเดิมสนาม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.แรงงาน สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าว

รมว.แรงงาน สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ

1 วัน ที่แล้ว
มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน ข่าว

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน

1 วัน ที่แล้ว
พระมหานภันต์ ถูกโรงแรมดังปฏิเสธเข้าพัก อ้างเหตุผลทางศาสนา ล่าสุดโรงแรมโพสต์แจง-ขอโทษแล้ว ข่าว

พระมหานภันต์ ถูกโรงแรมดังปฏิเสธเข้าพัก อ้างเหตุผลทางศาสนา ล่าสุดโรงแรมโพสต์แจง-ขอโทษแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
ฟุตบอล

พรีวิว ปากีสถาน พบ ไทย ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 กลุ่ม B เช็กเวลา-ช่องดูบอลสด

1 วัน ที่แล้ว
รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี! ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ต.ค.69

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69

1 วัน ที่แล้ว
กทม. เปิดเว็บไซต์ &#039;เช็กน้ำท่วม&#039; ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด ข่าว

กทม. เปิดเว็บไซต์ ‘เช็กน้ำท่วมขัง’ ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม ฟุตบอล

ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเตือน 16 จังหวัดรับมือฝนตกหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมสะสม กทม. รอดไหม?