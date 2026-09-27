ครม. เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 ก.ย.นี้ ใน 4 จังหวัด กทม.-ปริมณฑล
ครม. เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 ก.ย. 2569 ใน 4 จังหวัด กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เร่งตั้งศูนย์พักพิงเยียวยาประชาชน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ณ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับรัฐมนตรีบางส่วน เพื่อเร่งหาแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้น
ที่ประชุม ครม. มีมติประกาศให้ วันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญความยากลำบาก
นายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมว่า ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกอยู่ ส่วนกรุงเทพฯ จะมีฝนระดับปานกลางถึงเบา รัฐบาลจึงหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้น
นายกรัฐมนตรีได้กำชับและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับแรก พร้อมให้เตรียมการรองรับผู้ประสบภัยอย่างรอบด้าน ทั้งการตั้งศูนย์พักพิง การจัดเตรียมอาหาร ถุงยังชีพ และสถานพยาบาล
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว รัฐบาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานของ กทม. ทันที เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย
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