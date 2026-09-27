ดับพุ่ง 64 ศพ เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวา เร่งค้นหา 71 ชีวิตสูญหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม
ยอดดับเรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวาพุ่ง 64 ศพ ทางการอินโดนีเซียสั่งขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีก 71 ชีวิตต่ออีก 7 วัน หวังพบผู้รอดชีวิต
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ทางการอินโดนีเซียเปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์เรือเฟอร์รีอับปางในทะเลชวาเมื่อเกือบ 2 สัปดาห์ก่อน ล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มขึ้นเป็น 64 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกหลายสิบคนอย่างต่อเนื่อง
เรือเฟอร์รี เวอร์โก ทรานสปอร์ต 8 (Virgo Transport 8) มีผู้โดยสาร 213 คน และลูกเรือ 30 คน ขาดการติดต่อกับบริษัทเดินเรือหลังเดินทางออกจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวา เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองบันจาร์มาซินบนเกาะบอร์เนียว
ขณะที่ ยูดี บรามันเตียว เจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ แถลงว่า บนเรือมีบุคคลรวม 243 คน เจ้าหน้าที่สามารถอพยพผู้คนได้ 172 คน แบ่งเป็นผู้รอดชีวิต 108 คน ผู้เสียชีวิต 64 คน และยังคงสูญหายอีก 71 คน
ทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ศพจากซากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 ขณะเดียวกันพบศพบริเวณแนวชายฝั่งอีก 7 ศพ ทางการจึงตัดสินใจขยายเวลาปฏิบัติการค้นหาออกไปอีก 7 วัน โดยจะประเมินสถานการณ์ทุก 3 วัน
ตามปกติแล้ว ภารกิจค้นหาและกู้ภัยในอินโดนีเซียจะใช้เวลา 7 วัน แต่ทางการสามารถขยายเวลาเพิ่มได้หากประเมินว่ายังมีโอกาสพบร่างผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ทั้งนี้ อินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ ประชาชนพึ่งพาการสัญจรทางเรือเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้อุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ข้อมูลจาก : straitstimes
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