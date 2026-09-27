นายกฯ มาแล้ว นำทีมลุยน้ำท่วมหลักสี่ กระทบ 6.9 หมื่นชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
นายกฯ อนุทิน พร้อม ‘ชัชชาติ’ ผู้ว่ากทมฯ ลงพื้นที่เขตหลักสี่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมริมคลองเปรมประชากร ช่วยเหลือประชาชนกว่า 6.9 หมื่นราย ระดมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 11.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนา จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) แขวงตลาดบางเขน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบาง
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 ทำให้เขตหลักสี่มีชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ 39 ชุมชน รวม 10,017 ครัวเรือน ประชากร 69,565 ราย สำนักงานเขตหลักสี่จึงเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 แห่งเพื่อรองรับชาวบ้าน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนวัดหลักสี่ และโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
ปัจจุบันศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนมีผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ 170 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง 33 ราย แบ่งเป็นเด็ก 14 ราย ผู้พิการ 4 ราย และผู้สูงอายุ 15 ราย
สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น หน่วยงานภาครัฐได้ระดมความช่วยเหลือดังนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นำถุงยังชีพ 170 ชุด บรรจุข้าวสาร อาหารกระป๋องพร้อมรับประทาน เช่น ผักกาดดอง ปลากระป๋อง และน้ำดื่มจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค มาแจกจ่ายให้ประชาชน
ส่วนกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมข้าวกล่องและเครื่องดื่มดูแลผู้ประสบภัยตามวงรอบเวลา
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินสำหรับทีม SEhRT และชุดดูแลสุขอนามัยหลังน้ำท่วมมามอบให้ประชาชน พร้อมส่งมอบยาสามัญประจำบ้านกว่า 600 ชุด ให้กรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่าย
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมขบวนจำนวนมาก ประกอบด้วย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการ รมว.มหาดไทย, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นอกจากนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ., นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง, พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหลายกระทรวง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สื่อมวลชน และอาสาสมัครเข้าร่วมลงพื้นที่
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในเขตหลักสี่ นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรศัพท์ประสานสายด่วน 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : กระทรวงมหาดไทย PR
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด
- เลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤตน้ำท่วม เพื่อความโปร่งใส