เช็กที่นี่ รพ.รามาธิบดี พญาไท เปิดให้บริการไหม หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง
รพ.รามาธิบดี พญาไท ยืนยันเปิดให้บริการตามนัดหมาย หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง เปิดช่องทางเลื่อนนัดสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางไม่สะดวก ขณะที่ศูนย์สุขภาพฯ พาราไดซ์ พาร์ค แจ้งปิดชั่วคราว 1 วัน
สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท ยังคงเปิดให้บริการผู้ป่วยตามนัดหมายตามปกติ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อผู้รับบริการที่มีนัดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด
สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ สามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้
- ผู้ป่วยระบบพรีเมียมและคลินิกพิเศษ โทรศัพท์ติดต่อหน่วยตรวจตามเบอร์ในบัตรนัด หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน RAMA App
- ผู้ป่วยระบบพรีเมียม (กรณีติดต่อหน่วยตรวจไม่ได้) โทรศัพท์ติดต่อ Health Call Center หมายเลข 0-2200-4336
- ผู้ป่วยทั่วไป โทรศัพท์ติดต่อหน่วยโทรศัพท์กลาง หมายเลข 0-2201-1000 และ 0-2200-3000
ส่วนศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
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