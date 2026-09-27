เช็กที่นี่ รพ.รามาธิบดี พญาไท เปิดให้บริการไหม หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 12:00 น.
รพ.รามาธิบดี พญาไท เปิดให้บริการตามนัดหมาย หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง

รพ.รามาธิบดี พญาไท ยืนยันเปิดให้บริการตามนัดหมาย หลังวิกฤตน้ำท่วมขัง เปิดช่องทางเลื่อนนัดสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางไม่สะดวก ขณะที่ศูนย์สุขภาพฯ พาราไดซ์ พาร์ค แจ้งปิดชั่วคราว 1 วัน

สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท ยังคงเปิดให้บริการผู้ป่วยตามนัดหมายตามปกติ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อผู้รับบริการที่มีนัดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด

โฆษณา

สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ สามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

  • ผู้ป่วยระบบพรีเมียมและคลินิกพิเศษ โทรศัพท์ติดต่อหน่วยตรวจตามเบอร์ในบัตรนัด หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน RAMA App
  • ผู้ป่วยระบบพรีเมียม (กรณีติดต่อหน่วยตรวจไม่ได้) โทรศัพท์ติดต่อ Health Call Center หมายเลข 0-2200-4336
  • ผู้ป่วยทั่วไป โทรศัพท์ติดต่อหน่วยโทรศัพท์กลาง หมายเลข 0-2201-1000 และ 0-2200-3000

ส่วนศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งการเปิดและปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
ภาพจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 12:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวาอินโดนีเซียพุ่ง 64 ศพ สูญหาย 71 ชีวิต

ดับพุ่ง 64 ศพ เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวา เร่งค้นหา 71 ชีวิตสูญหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทย พบ อินโดนีเซีย

ถ่ายทอดสด ไทย พบ อินโดนีเซีย วอลเลย์บอลชาย ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
รมว.ดีอี สั่งเปิดศูนย์ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีปล่อยข้อมูลเท็จช่วงน้ำท่วม

ดีอี เตือนอย่าเชื่อข่าวเท็จพายุถล่ม ยันกรมอุตุฯ เตือนล่วงหน้า 3 วัน หากมีเหตุรุนแรง

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
ชัชชาติซ้อนวินลุยน้ำท่วม ขอโทษคนกรุงรับฝน 300 มม. ไม่ไหว

ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

เผยแพร่: 27 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
กสร. ขอนายจ้างอนุโลมผู้ประสบภัยน้ำท่วมหยุดงานได้ ไม่มีความผิด ข่าว

ด่วน! กสร. วอนนายจ้างอนุโลม ลูกจ้างบ้านน้ำท่วมหยุดงาน-มาสายได้ ไม่ถือเป็นความผิด

49 วินาที ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งประกาศเขตประสบสาธารณภัยฉุกเฉิน ข่าว

ด่วน! นนทบุรี ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัย เมืองนนท์-ปากเกร็ด

29 นาที ที่แล้ว
เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวาอินโดนีเซียพุ่ง 64 ศพ สูญหาย 71 ชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 64 ศพ เรือเฟอร์รีล่มในทะเลชวา เร่งค้นหา 71 ชีวิตสูญหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ดีอี สั่งเปิดศูนย์ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีปล่อยข้อมูลเท็จช่วงน้ำท่วม ข่าว

ดีอี เตือนอย่าเชื่อข่าวเท็จพายุถล่ม ยันกรมอุตุฯ เตือนล่วงหน้า 3 วัน หากมีเหตุรุนแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติซ้อนวินลุยน้ำท่วม ขอโทษคนกรุงรับฝน 300 มม. ไม่ไหว ข่าว

ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิวฮวน นักร้องชาวจีน เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 63 ปี บันเทิง

สิ้นศิลปินแห่งยุค ‘หลิวฮวน’ นักร้องดังชาวจีนจากไปวัย 63 ปิดตำนานเสียงทรงพลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤติน้ำท่วม ข่าว

เลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤตน้ำท่วม เพื่อความโปร่งใส

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วอลเลย์บอล

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69 ภูริพลลุ้น 200 เมตร วอลเลย์บอลชายไทยประเดิมสนาม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.แรงงาน สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าว

รมว.แรงงาน สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน ข่าว

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน

1 วัน ที่แล้ว
พระมหานภันต์ ถูกโรงแรมดังปฏิเสธเข้าพัก อ้างเหตุผลทางศาสนา ล่าสุดโรงแรมโพสต์แจง-ขอโทษแล้ว ข่าว

พระมหานภันต์ ถูกโรงแรมดังปฏิเสธเข้าพัก อ้างเหตุผลทางศาสนา ล่าสุดโรงแรมโพสต์แจง-ขอโทษแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
ฟุตบอล

พรีวิว ปากีสถาน พบ ไทย ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 กลุ่ม B เช็กเวลา-ช่องดูบอลสด

1 วัน ที่แล้ว
รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี! ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ต.ค.69

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69

1 วัน ที่แล้ว
กทม. เปิดเว็บไซต์ &#039;เช็กน้ำท่วม&#039; ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด ข่าว

กทม. เปิดเว็บไซต์ ‘เช็กน้ำท่วมขัง’ ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม ฟุตบอล

ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

1 วัน ที่แล้ว
ช็อกวงการ! สาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก บันเทิง

ช็อกวงการ! เสาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

1 วัน ที่แล้ว
ครบกำหนด 120 ชม. เพจ ที&#039;ลมฟ้าอากาศ เตือน &#039;น้ำท่วมใหญ่&#039; ขอคนไทยทนอีกแค่ 2 วันจะดีขึ้น ข่าว

ครบกำหนด 120 ชม. เพจ ที’ลมฟ้าอากาศ เตือน ‘น้ำท่วมใหญ่’ ขอคนไทยทนอีกแค่ 2 วันจะดีขึ้น

1 วัน ที่แล้ว
ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 26 กันยายน เช็กคิวทีมชาติไทย

1 วัน ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69 ฟุตบอล กรีฑา แบดมินตัน

1 วัน ที่แล้ว
โธมัส กิกล์เลอร์ และภรรยา ผู้สูญหายจากเรือสำราญคาร์นิวัล พาโนรามา ข่าวต่างประเทศ

ชายดิ่งเรือสำราญ สยองทริปฉลองแต่งงาน 15 ปี น้องสาวเผยปมขาดสติ

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปด่วน! กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด วันจันทร์ 28 ก.ย.นี้ หลังวิกฤติน้ำท่วมหนัก