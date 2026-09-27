ด่วน! กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด วันจันทร์ 28 ก.ย.นี้ หลังวิกฤติน้ำท่วมหนัก
กทม. สั่งปิดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งในวันจันทร์ 28 ก.ย.นี้ เลื่อนสอบปลายภาค จากวิกฤตน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน หลังประกาศ 50 เขตเป็นพื้นที่สาธารณภัย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 สำนักการศึกษา ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ปัญหาการจราจร และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน และความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 25 ก.ย.2569 เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และโรงเรียนมี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2569 จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 28 ก.ย.2569 และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง
ทั้งนี้ ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วน
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