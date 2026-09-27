ถ่ายทอดสด ไทย พบ อินโดนีเซีย วอลเลย์บอลชาย ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 11:45 น.
วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทย พบ อินโดนีเซีย

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทย พบ อินโดนีเซีย ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแรกลุ่มบี ชมฟรีได้ที่ PPTV ช่อง 36 และ AIS Play เวลา 14.00 น. ลุ้นล้างตาหลังพ่ายเฉียดฉิวในศึกเอวีซีคัพ

ชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทย (อันดับ 52 ของโลก) ประเดิมสนามนัดแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม สายบี พบกับทีมชาติอินโดนีเซีย (อันดับ 45 ของโลก) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น.

สำหรับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมในปีนี้ เคยดวลกันมาแล้ว 1 ครั้งในศึกเอวีซี คัพ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ประเทศอินเดีย ซึ่งแมตช์นั้นทีมไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไปอย่างฉิวเฉียด 2-3 เซต การเจอกันในทัวร์นาเมนต์นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการล้างตา

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ถ่ายทอดสด ไทย พบ อินโดนีเซีย วอลเลย์บอลชายศึกเอเชียนเกมส์ 2026

แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้ฟรีทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 หรือหากต้องการรับชมการแข่งขันครบทุกคู่ สามารถดูผ่านทาง AIS PLAY (สำหรับสมาชิกแบบชำระเงินรายเดือน)

ไทย พบ อินโด วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก Facebook : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ รอบแบ่งกลุ่ม สายบี

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 หนุ่มไทยอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มสายบี ร่วมสายอินโดนีเซีย, อิหร่าน และ คีร์กิซสถาน ตารางการแข่งขันดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2569 เวลา 14.00 น. : ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2569 เวลา 14.00 น. : ไทย พบ อิหร่าน
  • วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2569 เวลา 09.00 น. : ไทย พบ คีร์กิซสถาน
ตารางวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก Facebook : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 11:45 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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