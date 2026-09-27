ถ่ายทอดสด ไทย พบ อินโดนีเซีย วอลเลย์บอลชาย ศึกเอเชียนเกมส์ 2026
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทย พบ อินโดนีเซีย ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแรกลุ่มบี ชมฟรีได้ที่ PPTV ช่อง 36 และ AIS Play เวลา 14.00 น. ลุ้นล้างตาหลังพ่ายเฉียดฉิวในศึกเอวีซีคัพ
ชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทย (อันดับ 52 ของโลก) ประเดิมสนามนัดแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม สายบี พบกับทีมชาติอินโดนีเซีย (อันดับ 45 ของโลก) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น.
สำหรับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมในปีนี้ เคยดวลกันมาแล้ว 1 ครั้งในศึกเอวีซี คัพ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ประเทศอินเดีย ซึ่งแมตช์นั้นทีมไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไปอย่างฉิวเฉียด 2-3 เซต การเจอกันในทัวร์นาเมนต์นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการล้างตา
ถ่ายทอดสด ไทย พบ อินโดนีเซีย วอลเลย์บอลชายศึกเอเชียนเกมส์ 2026
แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้ฟรีทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 หรือหากต้องการรับชมการแข่งขันครบทุกคู่ สามารถดูผ่านทาง AIS PLAY (สำหรับสมาชิกแบบชำระเงินรายเดือน)
โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ รอบแบ่งกลุ่ม สายบี
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 หนุ่มไทยอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มสายบี ร่วมสายอินโดนีเซีย, อิหร่าน และ คีร์กิซสถาน ตารางการแข่งขันดังนี้
- วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2569 เวลา 14.00 น. : ไทย พบ อินโดนีเซีย
- วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2569 เวลา 14.00 น. : ไทย พบ อิหร่าน
- วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2569 เวลา 09.00 น. : ไทย พบ คีร์กิซสถาน
ข้อมูลจาก : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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