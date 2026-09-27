ดีอี เตือนอย่าเชื่อข่าวเท็จพายุถล่ม ยันกรมอุตุฯ เตือนล่วงหน้า 3 วัน หากมีเหตุรุนแรง
กระทรวงดีอีสั่งเปิดศูนย์ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีปล่อยข้อมูลเท็จช่วงน้ำท่วม รวมช่องทางสายด่วน 6 หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนและถนนหลายสาย ขณะเดียวกันมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเกิดพายุฝนรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและวิตกกังวลเป็นวงกว้าง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เฝ้าระวังและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ พร้อมประสานหน่วยงานชี้แจงความจริงและเตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนทันที
ขณะที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี รับข้อสั่งการพร้อมกำชับให้นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยสภาพอากาศ เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2569 พบว่ายังมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ปริมาณฝนในหลายพื้นที่เริ่มลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
กระทรวงดีอียืนยันว่าหากเกิดพายุโซนร้อนหรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ส่วนกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จะอัปเดตข้อมูลทุก 6 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมรับมือได้ทันเวลา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้น
นอกจากนี้ดีอียังกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยรุนแรงขึ้น ผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อช่องทางสายด่วนได้ดังนี้
-
สายด่วน 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเหตุอุทกภัย ขอความช่วยเหลืออพยพ หรือติดต่อทาง Line Official: @1784DDPM
-
สายด่วน 1555 กทม. แจ้งปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร หรือแจ้งเหตุผ่าน Line @Traffyfondueโฆษณา
-
สายด่วน 1510 จิตอาสาพระราชทาน ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมขังและประสานทีมกู้ภัย
-
สายด่วน 1111 กด 5 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) แจ้งเหตุและติดตามข้อมูลการเตือนภัย
-
สายด่วน 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอรถพยาบาลกู้ชีพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
-
สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับเรื่องและประสานงานความช่วยเหลือพื้นที่ภัยพิบัติทั่วประเทศ
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น
- เลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤตน้ำท่วม เพื่อความโปร่งใส
- “ชัชชาติ” เตือนเย็นนี้กรุงเทพฝนตกอีก สถานการณ์ไม่น่าห่วง เชื่อไม่เกิดน้ำท่วมหนัก