ดีอี เตือนอย่าเชื่อข่าวเท็จพายุถล่ม ยันกรมอุตุฯ เตือนล่วงหน้า 3 วัน หากมีเหตุรุนแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 10:46 น.
รมว.ดีอี สั่งเปิดศูนย์ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีปล่อยข้อมูลเท็จช่วงน้ำท่วม

กระทรวงดีอีสั่งเปิดศูนย์ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังผู้ไม่หวังดีปล่อยข้อมูลเท็จช่วงน้ำท่วม รวมช่องทางสายด่วน 6 หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนและถนนหลายสาย ขณะเดียวกันมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเกิดพายุฝนรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและวิตกกังวลเป็นวงกว้าง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เฝ้าระวังและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ พร้อมประสานหน่วยงานชี้แจงความจริงและเตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนทันที

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ขณะที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี รับข้อสั่งการพร้อมกำชับให้นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยสภาพอากาศ เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2569 พบว่ายังมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ปริมาณฝนในหลายพื้นที่เริ่มลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

กระทรวงดีอียืนยันว่าหากเกิดพายุโซนร้อนหรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ส่วนกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จะอัปเดตข้อมูลทุก 6 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมรับมือได้ทันเวลา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้น

นอกจากนี้ดีอียังกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยรุนแรงขึ้น ผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อช่องทางสายด่วนได้ดังนี้

  • สายด่วน 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเหตุอุทกภัย ขอความช่วยเหลืออพยพ หรือติดต่อทาง Line Official: @1784DDPM

  • สายด่วน 1555 กทม. แจ้งปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร หรือแจ้งเหตุผ่าน Line @Traffyfondue

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  • สายด่วน 1510 จิตอาสาพระราชทาน ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมขังและประสานทีมกู้ภัย

  • สายด่วน 1111 กด 5 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) แจ้งเหตุและติดตามข้อมูลการเตือนภัย

  • สายด่วน 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอรถพยาบาลกู้ชีพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

  • สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับเรื่องและประสานงานความช่วยเหลือพื้นที่ภัยพิบัติทั่วประเทศ

กระทรวงดีอีเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือนเรื่องพายุ
ภาพจาก : prd

ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 10:46 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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