สิ้นศิลปินแห่งยุค ‘หลิวฮวน’ นักร้องดังชาวจีนจากไปวัย 63 ปิดตำนานเสียงทรงพลัง
หลิวฮวน นักร้องชาวจีนและผู้ประพันธ์เพลง เสียชีวิตสงบในวัย 63 ปี ย้อนรำลึกผลงานเพลงโอลิมปิก 2008 ครอบครัวจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายตามคำสั่งเสีย
วงการดนตรีจีนสูญเสียศิลปินครั้งสำคัญ หลัง หลิวฮวน (Liu Huan) นักร้องและผู้ประพันธ์เพลง เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 63 ปี ที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้างในวาระสุดท้าย
มหาวิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (University of International Business and Economics) และมูลนิธิ Mango V Foundation ออกประกาศข่าวเศร้าเมื่อวันที่ 26 กันยายน ยกย่องว่าหลิวฮวนเป็นผู้ผสมผสานการสอนดนตรี การแต่งเพลง และการร้องเพลงเข้าด้วยกัน การจากไปของเขาถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยและวงการดนตรีจีน
หลิวฮวนเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปี 1963 ที่เมืองเทียนจิน เขาเรียนด้านวรรณคดีฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรุงปักกิ่ง เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 1985 จากความโดดเด่นในการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา
เขาฝากผลงานเพลงฮิตที่คนจีนรู้จักดีมากมาย เช่น Young Ambition Knows No Sorrow, The Curved Moon, Asking Myself A Thousand Times และ Heroes’ Song ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ 108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน (The Water Margin) เมื่อปี 1998 ชื่อเสียงของเขาดังระดับโลกในปี 2008 เมื่อเขาร่วมร้องเพลง You And Me เพจประจำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งร่วมกับ ซาราห์ ไบรต์แมน (Sarah Brightman) ในพิธีเปิดการแข่งขัน
หลิวฮวนทุ่มเทให้กับการศึกษาดนตรีอย่างมาก เขาเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1991 วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกที่เขาสอนมีนักศึกษาลงเรียนจำนวนมาก เขายังแต่งเพลงประจำมหาวิทยาลัย และทำงานจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ก่อนเกษียณอายุเมื่อเดือนกันยายน 2023
นอกจากนี้เขายังเป็นเบื้องหลังในการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ โดยริเริ่มและรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในรายการประกวดดนตรี Sing My Song ในปี 2014 เพื่อส่งเสริมการแต่งเพลงภาษาจีน ต่อมาในปี 2019 หลิวฮวนบริจาคเงิน 20 ล้านหยวนตั้งกองทุนดนตรี Liu Huan Original Music Fund ร่วมกับมูลนิธิ Mango V Foundation เพื่อมอบเงินสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ปีละ 1 ล้านหยวน ซึ่งมูลนิธิยืนยันว่าจะสานต่อโครงการนี้ตามเจตนารมณ์ของเขาต่อไป
สำหรับพิธีศพ หลิวฮวนสั่งเสียให้ครอบครัวจัดการอย่างเรียบง่ายที่สุด โดยจะไม่มีคณะกรรมการงานศพ ไม่จัดพิธีไว้อาลัย และไม่มีพิธีรำลึกใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลจาก : straitstimes
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