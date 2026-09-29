กรมอุตุฯ หัวจะปวด แดดไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้ว จับตา 5-10 ต.ค.นี้
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนรับมือฝนระลอกใหม่ 5-10 ต.ค. 2569 เช็กพยากรณ์อากาศวันนี้ 29 ก.ย. เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเฝ้าระวังน้ำหลาก
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง ระบุข้อความว่า “หัวจะปวด!!! แดดยังไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ” คาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกระลอก แม้ประเมินว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมา แต่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
สำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง แต่พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตามปกติ
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ปริมาณน้ำดังกล่าวอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมสะสม น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สภาพอากาศลักษณะนี้เป็นผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง
ส่วนสถานการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขณะเดียวกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการนำเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลจาก : tmd
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรุมอุตุฯ พูดแล้ว เตือนภัยน้ำท่วม หน่วยงานไหนทำอะไร ใครต้องรับผิดชอบ
- ดร.จักษ์ เหน็บคนตะโกนด่า นายกฯ เท้าเปล่าลุยน้ำท่วม แต่มารับของแจกก่อนใคร
- ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น