กรมอุตุฯ หัวจะปวด แดดไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้ว จับตา 5-10 ต.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 13:25 น.
กรมอุตุฯ เตือนรับมือฝนระลอกใหม่ 5-10 ต.ค. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนรับมือฝนระลอกใหม่ 5-10 ต.ค. 2569 เช็กพยากรณ์อากาศวันนี้ 29 ก.ย. เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเฝ้าระวังน้ำหลาก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง ระบุข้อความว่า “หัวจะปวด!!! แดดยังไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ” คาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกระลอก แม้ประเมินว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมา แต่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

สำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง แต่พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตามปกติ

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ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ปริมาณน้ำดังกล่าวอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมสะสม น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สภาพอากาศลักษณะนี้เป็นผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง

ส่วนสถานการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขณะเดียวกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการนำเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย

กรมอุตุฯ แดดยังไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้ว จับตา 5-10 ต.ค.นี้
ภาพจาก Facebook : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลจาก : tmd

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 13:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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