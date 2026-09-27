ชัชชาติ ขอโทษคนกรุงเทพ รับมือฝนหนักไม่ไหว รับฟังทุกคำบ่น ยันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 10:20 น.
ชัชชาติซ้อนวินลุยน้ำท่วม ขอโทษคนกรุงรับฝน 300 มม. ไม่ไหว

ชัชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ขอโทษคนกรุงเทพฯ รับมือฝนตกหนัก 300 มม.ไม่ไหว รับฟังทุกคำตำหนิ ยืนยันจะแก้ไขให้ดีขึ้น

วันนี้ 27 กันยายน 2569 เวลา 07.20 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กขณะโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างจากที่พักไปยังศาลาว่าการ กทม. ดินแดง เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกับผู้อำนวยการเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลา 08.00 น. เนื่องจากเช้านี้ไม่สามารถหารถแท็กซี่ได้

ระหว่างทางนายชัชชาติได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในจุดต่าง ๆ ซึ่งระดับน้ำในคลองหลายแห่งยังไม่ค่อยลดลง เช้านี้มีฝนตกลงมาเพิ่มราว 10 กว่ามิลลิเมตร แต่เป็นฝนที่ตกผ่านไป ไม่ใช่ฝนวนเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเคลื่อนตัวไปทางเหนือแล้ว

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ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวรับฟังและชี้แจงถึงกรณีที่มีประชาชนเข้ามาตำหนิเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้ หลายคนระบุว่าอาศัยมานานแต่น้ำไม่เคยท่วม ตนพร้อมรับฟังทุกคำบ่นและจะนำไปปรับปรุง แต่ฝนที่ตกลงมาหนักถึง 300 มิลลิเมตรในเวลาวันครึ่ง ทำให้เกิดคอขวดในบางจุด กทม. มีหลายโครงการที่จะช่วยระบายน้ำให้เร็วขึ้นแต่ต้องใช้เวลา ตนเข้าใจความทุกข์ของประชาชนและขอโทษทุกคนด้วย เพราะยังมีจุดที่รับมือกับฝนปริมาณ 300 มิลลิเมตรไม่ไหว

กทม. กำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ โดยเมื่อเวลา 02.00 น. ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำพระโขนง พบว่าเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องทำงานเต็มกำลัง การระบายน้ำของกรุงเทพฯ ต้องสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีช่วงเวลาน้อยมากที่จะเปิดประตูระบายน้ำตามธรรมชาติได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าในคลอง กทม. ส่วนน้ำเหนือไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักเพราะ กทม. ปิดประตูน้ำไว้ทั้งหมด ขอเพียงแค่น้ำไม่ล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้ามา

ทั้งนี้ นายชัชชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันอาทิตย์หากประชาชนไม่ได้เดินทางไปไหนขอให้พักผ่อนอยู่บ้าน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สำรวจน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ชัชชาติสำรวจพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพ
ภาพจาก Facebook : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 10:20 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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