เลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น 11 ต.ค. 69 เหตุวิกฤตน้ำท่วม เพื่อความโปร่งใส
กกต.ประกันสังคม เคาะเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดทั่วประเทศจาก 27 ก.ย. เป็น 11 ต.ค. 69 เหตุน้ำท่วมกระทบการจัดงาน ย้ำต้องจัดพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ล่าสุด ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน มีมติให้เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไป จากกำหนดการเดิมคือวันที่ 27 กันยายน 2569 เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00–16.00 น.
สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บบัตร การนับคะแนน และการรวมผลคะแนน รัฐบาลประเมินว่าหากปล่อยให้บางพื้นที่จัดการเลือกตั้งไปก่อนในขณะที่พื้นที่ประสบภัยยังไม่พร้อม อาจเกิดข้อจำกัดเรื่องความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมด
การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียว การตัดสินใจเลื่อนจึงต้องพิจารณาภาพรวมระดับประเทศ ไม่สามารถเลื่อนเฉพาะจังหวัดที่ประสบภัยได้ การจัดเลือกตั้งพร้อมกันใหม่ทั้งหมดจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิทั่วประเทศเข้าถึงการเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง และทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครทุกฝ่ายอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิของตนเองให้ชัดเจนก่อนถึงกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้
ข้อมูลจาก : thaigov
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