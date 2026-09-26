รมว.แรงงาน สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 16:08 น.
รมว.แรงงาน สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

จุลพันธ์ สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งพิจารณาเลื่อนวัน-ย้ายหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม พร้อมจัดทีมช่างช่วยซ่อมรถฟรีให้ผู้ประสบภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จนมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในหลายจังหวัด ล่าสุด วันที่ 26 กันยายน 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ประกันตนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

พร้อมออกคำสั่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. สปส.) ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในบางพื้นที่ และย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังจุดที่ปลอดภัยและสะดวก

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“จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในบางส่วนแล้วนั้น ผมมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ประกันตนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ

สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ที่กำลังจะมาถึง ผมได้สั่งการด่วนให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. สปส.) ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรอบด้าน โดยมุ่งเน้นทั้งความปลอดภัยในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ ความพร้อมและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย สภาพความพร้อมของสถานที่และเส้นทางในการเข้าถึงหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนการประเมินสภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างรัดกุมครับ

ในเบื้องต้น ทาง กกต. สปส. กำลังจำแนกระดับผลกระทบในแต่ละพื้นที่ (กระทบมาก ปานกลาง และเล็กน้อย) เพื่อกำหนดแนวทางรองรับที่รัดกุมที่สุด ทั้งการย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังจุดปลอดภัยและเดินทางสะดวกขึ้นและการเลื่อนวันเลือกตั้ง (อาจพิจารณาเฉพาะบางหน่วยเลือกตั้ง บางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง หรือภาพรวมตามความเหมาะสมของสถานการณ์)

และเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของพี่น้องประชาชน กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ รวมถึง สพร. 13 กรุงเทพมหานคร เร่งตั้งจุดบริการช่วยเหลือด้านยานพาหนะและการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง โดยมีทีมผู้บริหารลงพื้นที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังครับ

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นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังเผชิญอุทกภัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้เตรียมความพร้อมจัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ เปิดศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ทั่วไปและยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน

ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ เรายึดถือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นลำดับแรก โดยผลการประเมินและข้อสรุปแนวทางการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งแถลงชี้แจงให้ทราบอย่างโปร่งใสและเร็วที่สุดครับ”

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จุลพันธ์ สั่งด่วน สปส. ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม เล็งเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม-1

ความเห็นชาวเน็ตและผู้ประกันตน ความเห็นชาวเน็ตและผู้ประกันตน-1

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อ้างอิงจาก : FB จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 16:08 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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