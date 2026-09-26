ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 15:49 น.

ย้อนเส้นทางรักกว่า 14 ปี ของ กัปตัน ภูธเนศ – เอ้ก บุษกร จากคู่รักต่างวัยและครอบครัวตัวอย่าง แสนอบอุ่น สู่วันประกาศลดสถานะ เพราะความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน

หลังจากที่ กัปตัน ภูธเนศ และ เอ้ก บุษกร ออกมาประกาศข่าวช็อกวงการ ว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจลดสถานะลงจากสามีภรรยา เหลือเพียงการทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูก สร้างความฮือฮาปกเศร้าใจให้กับคนบันเทิง รวมถึงกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามเป็นอย่างมาก

ช็อกวงการ! เสาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก

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วันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนเส้นทางรัก กัปตัน ภูธเนศ และ เอ้ก บุษกร กันค่ะ ว่าจุดเริ่มต้นของเขาทั้งคู่เริ่มมาจากอะไร สิ่งใดคือความประทับที่ทำให้ตัดสินใจเริ่มปลูกต้นรัก จนถึงวันร่วมหอมีทายาทด้วยกัน สู่วันที่ออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา คงเหลือไว้เพียงการทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ของลูกชายคนเดียวเพียงเท่านั้น

ก่อนอื่นต้องบอกว่า กัปตัน และ เอ้ก อายุห่างกันถึง 12 ปีเลยทีเดียว โดยทั้งคู่มีโอกาสได้เจอและร่วมงานกันในซิตคอม บ้านนี้มีรัก และละครของค่ายเอ็กแซ็กท์ เมื่อช่วงประมาณปี 2554 โดยมีนักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับ “แม่แอ๊ด โฉมฉาย” เป็นคนแรก ๆ ที่รู้ว่าหนุ่มกัปตันแอบขายขนมจีบสาวเอ้ก

ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ-3

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กัปตัน ภูธเนศ เคยเปิดใจเล่าเรื่องราวความรักของเขาผ่านรายการ คลับฟรายเดย์ ว่า “ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษ จนกระทั่งช่วงที่เจ้าตัวกำลังจะบวช เอ้กจำวันบวชถูกแต่ผิดเดือน เดินทางไปวัดแล้วไม่เจอใครจึงโทรศัพท์หาทีมงาน นั่นทำให้กัปตันสัมผัสได้ถึงความใส่ใจ นำมาสู่การชวนไปทานข้าวปลอบใจและค่อย ๆ พัฒนาสถานะ”

อย่างที่บอกช่วงต้นว่า กัปตัน-เอ้ก มีอายุห่างกันมากถึง 12 ปี แต่ระยะห่างทางตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการปลูกต้นรักระหว่างทั้งคู่เลยแม้แต่น้อย เพราะความเข้าใจ และมุมมองความคิดที่เกินวัยของเอ้ก ทำให้กัปตันผู้เคยมีโลกส่วนตัวสูง ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เลิกสูบบุหรี่ และดื่มน้อยลง จนมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อชีวิต หลังคบหาดูใจกันนาน 5 ปี กัปตันจึงตัดสินใจขอเอ้กแต่งงาน

กัปตัน-เอ้ก จูงมือเข้าพิธีวิวาห์สุดอบอุ่นเมื่อ วันที่ 16 ก.ค. 2559 ทว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ได้ราบรื่นเสมอไป และการแต่งงานถือเป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตทั้งคู่ ทำให้ต้องมีการปรับจูนนิสัยใจคอของแต่ละคนมากพอสมควร แต่ทั้งสองก็สามารถจับมือกันก้าวผ่านจุดนั้นมาได้

ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ

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กัปตัน เคยเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่าน แพรว ระบุว่า “ต้องปรับตัวกันทุกวัน จากคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลย ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองมา 20 – 30 กว่าปี พอมาอยู่ร่วมกันก็ต้องปรับตัว บางอย่างอยากให้เอ้กทำเองบ้าง หรือให้เขารู้จักความลำบาก เพราะถ้าเราสปอยเขาตั้งแต่ต้น แล้ววันหนึ่งเกิดไม่มีมันจะลำบาก

เขารู้ว่าอยู่บ้านเอ้กไม่เคยทำหรอก ด้วยความที่เขาเป็นน้องเกือบคนสุดท้อง มีพี่สาวหลายคน มีพ่อแม่ ทุกคนต่างก็โอ๋ ดูแลเขาอย่างดี แล้วถ้ากัปตันโอ๋อีกคน ต่อไปเขาจะไม่มีภูมิคุ้มกัน บางทีเหมือนโหดร้าย แต่ตนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ๆ ดังนั้นพอมาอยู่ด้วยกันก็ต้องคุยตกลงกันว่าอยากให้เขาทำหรือดูแลอะไรบ้าง ไม่ใช่เอาเขามาลำบาก แต่ถ้าวันหนึ่งเขามีความรับผิดชอบ เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็จะเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพ”

ขณะที่ทางด้าน เอ้ก บุษกร ก็ยอมรับว่า “กัปตันดุมาก บางทีลืมปิดไฟห้องน้ำ หรือลืมล็อกประตูบ้าน ก็จะโดนคาดโทษไว้เลยว่าถ้าลืมอีกจะเก็บครั้งละ 100 บาท หลังจากนั้นปิดตลอด ไม่เคยลืมอีกเลย และกัปตันก็เป็นคนสะอาดมาก เนี้ยบทุกกระเบียดนิ้ว ผ้าปูเตียงนี่ต้องตึง ถ้าผ้าตึงแล้วจะนอนหลับสบาย ซึ่งกัปตันมองว่าความสบายของตนคือความสะอาด แค่ทำให้มันดูโอเคแค่นั้นเอง ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป๊ะเว่อร์”

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ต่อมาในวันที่ 13 เมษายน 2560 หลังแต่งงานได้ 1 ปี กัปตัน ภูธเนศ ออกมาประกาศว่าภรรยาสาวสวย เอ้ก บุษกร กำลังตั้งท้องลูกคนแรก อายุครรภ์ 11 สัปดาห์แล้ว ท่ามกลางความยินดีจากทั้งคนในวงการบันเทิง และแฟนคลับของทั้งสอง

ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ-1

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กระทั่งในคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เอ้ก บุษกร ให้กำเนิดลูกชายคนแรก โดยวิธีการคลอดธรรมชาติ และตั้งชื่อให้ว่า น้องดิน เด็กชายภักดีบดินทร์ หงษ์มานพ ลืมตาดูโลกมาด้วยน้ำหนัก 3.290 กิโลกรัม ซึ่งหลังจากคลอดลูกชายเอ้กก็กลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัว คอยเลี้ยงดูฟูมฟักลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าเป็นภาพครอบครัวที่แสนอบอุ่นเป็นอย่างมาก

ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ-2

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หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นภาพครอบครัว 3 คนพ่อแม่ลูก พากันไปทำกิจกรรมต่าง ๆ กันอย่างอบอุ่น แต่จู่ ๆ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (25 ก.ย. 69) กัปตัน ภูธเนศ และ เอ้ก บุษกร ก็ทำให้คนทั้งวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับช็อกหนักไปตาม ๆ กัน เมื่อทั้งสองออกมาโพสต์ข้อความประกาศลดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ลง จากสามีภรรยา เหลือเพียงแค่หน้าที่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกชายเท่านั้น

ซึ่งทั้งสองได้จดทะเบียนหย่ากันตั้งแต่ปลายปี 68 ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลปิดฉากความรักกว่า 14 ปีนี้ว่า “ความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลาย ๆ เรื่อง และทั้งคู่พยายามอย่างเต็มที่แล้ว จนต้องตัดสินใจเลือกทางนี้ และทั้งสองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น โดยยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่ดูแลลูกชายไปด้วยกันเหมือนเดิมอย่างอบอุ่น”

ช็อกวงการ! สาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก-2 ช็อกวงการ! สาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก-3

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 15:49 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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