มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน
มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปอย่างกะทันหัน หลังเธอคลอดลูกคนแรกได้เพียงแค่ 2 วัน
เกิดข่าวเศร้าขึ้นกับอดีตนักกีฬาฟุตบอลออสเตรเลีย (AFL) อย่าง มาร์ก ฮัตชิงส์ (Mark Hutchings) โดยเขาออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยา พร้อมระบุข้อความด้วยความโศกเศร้าว่า เขาได้สูญเสียภรรยาและแม่ของลูกไปอย่างกะทันหัน หลังจากที่เธอเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนแรกได้เพียง 2 วันเท่านั้น
“It is with deep sadness that I share the sudden loss of my beautiful partner, Hannah 2 days following the birth of our daughter, Sofia. I am shattered. Her dream was to become a Mum, so it’s been incredibly difficult to take. Thank you for all of your messages of support, I can’t always reply to them all but I do appreciate them. Sofia and I love you and will miss you very much Hannah”
แปลเป็นภาษไทยได้ความว่า “ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมขอแจ้งข่าวการสูญเสียฮันนาห์ พาร์ทเนอร์สุดที่รักของผมอย่างกะทันหัน เพียงสองวันหลังจากที่โซเฟีย ลูกสาวของเราลืมตาดูโลก ผมรู้สึกใจสลายจริง ๆ ความฝันของเธอคือการได้เป็นคุณแม่ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ทำใจยอมรับได้ยากเหลือเกิน ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งกำลังใจมาให้ ผมอาจจะไม่สามารถตอบกลับได้ทั้งหมด แต่ผมซาบซึ้งใจมาก ๆ ครับ โซเฟียและผมรักคุณ และจะคิดถึงคุณมากๆ นะครับ ฮันนาห์”
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อ้างอิงจาก : IG hutchjuch