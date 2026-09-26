มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 14:48 น.
มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปอย่างกะทันหัน หลังเธอคลอดลูกคนแรกได้เพียงแค่ 2 วัน

เกิดข่าวเศร้าขึ้นกับอดีตนักกีฬาฟุตบอลออสเตรเลีย (AFL) อย่าง มาร์ก ฮัตชิงส์ (Mark Hutchings) โดยเขาออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยา พร้อมระบุข้อความด้วยความโศกเศร้าว่า เขาได้สูญเสียภรรยาและแม่ของลูกไปอย่างกะทันหัน หลังจากที่เธอเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนแรกได้เพียง 2 วันเท่านั้น

“It is with deep sadness that I share the sudden loss of my beautiful partner, Hannah 2 days following the birth of our daughter, Sofia. I am shattered. Her dream was to become a Mum, so it’s been incredibly difficult to take. Thank you for all of your messages of support, I can’t always reply to them all but I do appreciate them. Sofia and I love you and will miss you very much Hannah”

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มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน-5

แปลเป็นภาษไทยได้ความว่า “ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมขอแจ้งข่าวการสูญเสียฮันนาห์ พาร์ทเนอร์สุดที่รักของผมอย่างกะทันหัน เพียงสองวันหลังจากที่โซเฟีย ลูกสาวของเราลืมตาดูโลก ผมรู้สึกใจสลายจริง ๆ ความฝันของเธอคือการได้เป็นคุณแม่ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ทำใจยอมรับได้ยากเหลือเกิน ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งกำลังใจมาให้ ผมอาจจะไม่สามารถตอบกลับได้ทั้งหมด แต่ผมซาบซึ้งใจมาก ๆ ครับ โซเฟียและผมรักคุณ และจะคิดถึงคุณมากๆ นะครับ ฮันนาห์”

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน-3

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มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน-4

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน-2

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน-1

 

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อ้างอิงจาก : IG hutchjuch

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 14:48 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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