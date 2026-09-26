พระมหานภันต์ ถูกโรงแรมดังปฏิเสธเข้าพัก อ้างเหตุผลทางศาสนา ล่าสุดโรงแรมโพสต์แจง-ขอโทษแล้ว
พระมหานภันต์ ถูกโรงแรมดังปฏิเสธเข้าพัก อ้างเหตุผลทางศาสนา ล่าสุดโรงแรมโพสต์ชี้แจง พร้อมขอโทษ ยันไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติ
ช่วงกลางดึกวานนี้ (25 ก.ย. 69) พระมหานภันต์ สกพ. – Ven.Napan IBHAP ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเป็นพระนักเผยแผ่ด้านสิทธิมนุษยชน สันติวิธี ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก หลังถูกปฏิเสธการเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า
“อาตมาขอเพิ่มข้อมูลไว้ ตอนใกล้ 10 โมง เช้าวันพระใหญ่ ว่าเจ้าของโรงแรมดังเชียงใหม่ ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ แต่ต้องย้ำว่า ชวนญาติโยมไม่มองไปที่ศาสนาใด แต่ขอให้เห็นผู้บริหาร ที่มีนโยบายเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งศาสนา ชวนทุกท่านร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยส่งสารให้สังคมรู้ว่า การเลือกปฏิบัติเช่นนี้ จะกระทำมิได้ ไม่ว่าโดยเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ หรือเหตุอื่นใด
“พระภิกษุเข้าพักไม่ได้ค่ะ เพราะเจ้าของโรงแรมเคร่งครัด” อาตมานึกไม่ถึงว่า ตกเครื่องเพราะดีเลย์ เนื่องจากฝนฟ้าคะนองจากกรุงเทพฯ ทำให้ไม่สามารถกลับไฟลท์ที่จองไว้ตอน 4 ทุ่ม 55 ได้ทัน ก็แย่พอแล้ว (ขณะนี้เที่ยงคืน 39 นาที อาตมาได้ที่พักใหม่แล้ว โมทนาทุกท่านที่เป็นห่วง เจริญพร)
(วงเล็บนี้ เขียนเพิ่มราวเกือบตีสอง ในเครื่องหมายคำพูด บรรทัดบนสุด คือคำที่เจ้าหน้าที่พูด เจริญพร และตอนหลัง ผจก. บอกว่าเจ้าของไม่ได้นับถือพุทธ ประเด็นสำคัญที่สื่อสารกับทางโรงแรม คือไม่ว่าศาสนาใด ก็ไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อใคร ด้วยการอ้างศาสนาแบบนี้ และก็ได้สื่อสารกับผู้อ่านไว้ข้างล่างแล้วว่า อย่าคิดต่อว่าศาสนาใด แต่ควรมาร่วมใจ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยอ้างศาสนา)
ยังมาเจอการเลือกปฏิบัติด้วยการอ้างศาสนา ซึ่งทั้งละเมิดสิทธิมนุษยชน และผิดรัฐธรรมนูญ เมื่อจำเป็นต้องพักโรงแรมใกล้ๆ สนามบิน และจองมาแล้ว ชำระเงินแล้ว แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ ด้วยเหตุที่เป็นพระ ในเมืองไทย ถ้าเลือกพักวัดได้ พระย่อมเลือกไปพักวัดอยู่แล้ว ถ้าไม่มีเหตุ แต่นี่เพิ่งตกเครื่อง และจะไปหาวัดที่ไหนแถวนี้ ที่เชียงใหม่ตอนใกล้จะเที่ยงคืนเพื่อขอพัก
อาตมาแจ้งหลายรอบกับเจ้าหน้าที่ ว่าวันนี้ อาตมาเจอปัญหามาเยอะพอแล้ว อย่าต้องให้เจอเรื่องแบบนี้อีกเลย แต่เขาก็ยืนยันว่าเป็นกฎของทางโรงแรม เมื่อขอดูเอกสารกฎที่ว่า ก็ไม่มีให้ดู แล้วเขาก็โทรหาผู้จัดการ ผู้จัดการก็ยืนยันว่าไม่ได้ เมื่ออาตมาขอคุยกับผู้จัดการๆ ว่าอย่างไร มีรายละเอียดในคลิปยาวเกือบ 10 นาที แต่ตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อน เจริญพร
ประเด็นคือ เลือกปฏิบัติ แล้วเอาศาสนามาอ้าง ไม่ว่าเจ้าของจะนับถือศาสนาใด ก็ไม่สามารถเลือกปฏิบัติแบบนี้ เพราะเหตุแห่งศาสนาได้
อาตมาได้ย้ำกับเขาว่า ถ้าทำแบบนี้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผิดรัฐธรรมนูญ และเรื่องนี้ ต้องถึง กสม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแน่ แต่เขาก็ไม่ได้นำพา แถมบอกด้วยว่า โรงแรมในเครือทั้งหมดเป็นแบบนี้
อาตมาในฐานะพระ ที่พยายามสื่อสารเรื่องสิทธิมนุษยชน ชวนเคารพ และเห็นคุณค่าความงดงามหลากหลาย คงไม่สามารถเงียบเฉย ให้ผู้ประกอบการ ทำการละเมิดสิทธิ เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งศาสนาในลักษณะนี้ได้ และจะได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยัง กสม.ต่อไป สำหรับคืนนี้ คงต้องหาที่พักใหม่ และบินกลับวัดพรุ่งนี้
ฝากทุกท่านว่าอย่าคิดว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพราะเป็นใคร อ้างศาสนาใด มาเลือกปฏิบัติแบบนี้ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันพูด ช่วยกันสื่อสาร ให้การเลือกปฏิบัติแบบนี้ ต้องโดนตั้งคำถาม และคนที่ทำ ไม่ว่าเจ้าของ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ ต้องมีความละอาย และเกรงกลัว ถ้าไม่โดยจิตสำนึก ก็ต้องโดยกฎหมาย เจริญพร”
ล่าสุดทางโรงแรม B2 Hotel / เครือโรงแรมบีทู ร่อนจดหมายเพื่อชี้แจงและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความว่า
“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการของ B2 Hotels ทางบริษัทขอชี้แจงข้อเท็จจริง และขออภัยอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
B2 Hotels ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายปฏิเสธการเข้าพักด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความเชื่อใด ๆ ลูกค้าทุกท่านได้รับการดูแลและให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยยึดถือความเคารพและความเสมอภาคเป็นหลัก
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทขออภัยต่อพระภิกษุและทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว การปฏิบัติและการสื่อสารของพนักงานในครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการของ B2 Hotels
B2 Hotels ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการดูแลและให้บริการผู้เข้าพักทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา และที่ผ่านมาไม่เคยมีนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว
ในฐานะที่ B2 Hotels มีรากฐานจากครอบครัวที่นับถือศาสนาซิกข์ เราเติบโตมากับหลักคำสอนที่ให้ ความเคารพในความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ซึ่งเป็นหลักคิดที่เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการมาโดยตลอด
ทางบริษัทขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งกำชับและทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
B2 Hotels ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะมาจากที่ใด นับถือศาสนาใด หรือมีความเชื่อในรูปแบบใด เราพร้อมต้อนรับและให้บริการทุกท่านด้วย ความเคารพ ความเท่าเทียม และมาตรฐานเดียวกัน
B2 Hotels ขออภัยอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ช่วยให้เราได้ทบทวนและพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น”
อ้างอิงจาก : FB พระมหานภันต์ สกพ. – Ven.Napan IBHAP, B2 Hotel / เครือโรงแรมบีทู