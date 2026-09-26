รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ต.ค.69

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 12:46 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 12:47 น.
รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี! ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ตุลาคม 69 ณ อาคารจอดแล้วจร

วันที่ 26 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยเปิดให้นำรถเข้ามาจอดฟรี ณ อาคารจอดแล้วจร มีรายละเอียด ดังนี้

“การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ที่ อาคารจอดแล้วจร ดังนี้

โฆษณา
  • MRT สายสีน้ำเงิน อาคารจอดแล้วจร ที่สถานีลาดพร้าว และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร)
  • MRT สายสีม่วง อาคารจอดแล้วจร ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1
  • รถไฟฟ้าสายสีเขียว อาคารจอดแล้วจรที่สถานี คปอ. และ สถานีคูคต
  • รถไฟฟ้าสายสีส้ม อาคารจอดแล้วจรที่สถานีคลองบ้านม้า

สามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้ และนำรถออกภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และจอดรถในพื้นที่ที่กำหนด โดยผู้ขอใช้อาคารจอดรถ ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่าย และหลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอด ต่อเจ้าหน้าที่อาคาร”

รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี! ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-1
ภาพจาก : FB การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 12:46 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 12:47 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรีวิว ปากีสถาน พบ ไทย ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 กลุ่ม B เช็กเวลา-ช่องดูบอลสด

เผยแพร่: 26 กันยายน 2569
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69

ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69

เผยแพร่: 26 กันยายน 2569
ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

เผยแพร่: 26 กันยายน 2569
ช็อกวงการ! สาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก

ช็อกวงการ! เสาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก

เผยแพร่: 26 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน ข่าว

มาร์ก ฮัตชิงส์ อดีตดาวดัง AFL สูญเสียภรรยา หลังคลอดลูกคนแรกได้เพียง 2 วัน

21 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เปิดเว็บไซต์ &#039;เช็กน้ำท่วม&#039; ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด ข่าว

กทม. เปิดเว็บไซต์ ‘เช็กน้ำท่วมขัง’ ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม ฟุตบอล

ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ! สาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก บันเทิง

ช็อกวงการ! เสาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครบกำหนด 120 ชม. เพจ ที&#039;ลมฟ้าอากาศ เตือน &#039;น้ำท่วมใหญ่&#039; ขอคนไทยทนอีกแค่ 2 วันจะดีขึ้น ข่าว

ครบกำหนด 120 ชม. เพจ ที’ลมฟ้าอากาศ เตือน ‘น้ำท่วมใหญ่’ ขอคนไทยทนอีกแค่ 2 วันจะดีขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 26 กันยายน เช็กคิวทีมชาติไทย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69 ฟุตบอล กรีฑา แบดมินตัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
โธมัส กิกล์เลอร์ และภรรยา ผู้สูญหายจากเรือสำราญคาร์นิวัล พาโนรามา ข่าวต่างประเทศ

ชายดิ่งเรือสำราญ สยองทริปฉลองแต่งงาน 15 ปี น้องสาวเผยปมขาดสติ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโคม่า 18 วัน เล่านาทีถอดจิตพบพระเยซู ได้ยินเสียงสรรเสริญก้องสวรรค์ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มโคม่า 18 วัน เล่านาทีถอดจิตพบพระเยซู ได้ยินเสียงสรรเสริญก้องสวรรค์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยนาที ลูกสาววัย 4 ขวบ วิ่งหนีตาย ก่อนถูกพ่อแท้ ๆ ลากไปสังหาร พร้อมพี่ชายวัย 6 ขวบ ดับอนาถ ข่าว

แม่เผยนาที ลูกสาว 4 ขวบ วิ่งหนีตาย ก่อนถูกพ่อแท้ ๆ ลากไปสังหาร พร้อมพี่ชาย 6 ขวบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าแต่งโป๊? ทนายสาวโดนผู้พิพากษาเรียกเตือนหน้าบัลลังก์ ประจานกลางห้องพิจารณา ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าแต่งโป๊? ทนายสาวโดนผู้พิพากษาเรียกเตือนหน้าบัลลังก์ ประจานกลางห้องพิจารณา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัวในห้องพักไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี สภาพห้องเน่าเฟะ ดับสลด 9 ตัว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่ ข่าวการเมือง

ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 25 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล เข้าชิง 100 เมตรชาย ทำเวลาสุดโหด 9.91 วินาที เอเชียนเกมส์ 2026

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานการณ์ฝน เย็นวันนี้ 25/9/69 หลายพื้นที่ยังตกหนัก กทม.-ปริมณฑล เริ่มเบาบางลง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน ข่าว

อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พี-โอโม่ ล้มแชมป์เก่าอินเดีย 2-1 เกม ลิ่วรอบสอง แบดชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69 ข่าว

วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง