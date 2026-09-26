รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ต.ค.69
รฟม. เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ตุลาคม 69 ณ อาคารจอดแล้วจร
วันที่ 26 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยเปิดให้นำรถเข้ามาจอดฟรี ณ อาคารจอดแล้วจร มีรายละเอียด ดังนี้
“การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ที่ อาคารจอดแล้วจร ดังนี้
- MRT สายสีน้ำเงิน อาคารจอดแล้วจร ที่สถานีลาดพร้าว และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร)
- MRT สายสีม่วง อาคารจอดแล้วจร ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว อาคารจอดแล้วจรที่สถานี คปอ. และ สถานีคูคต
- รถไฟฟ้าสายสีส้ม อาคารจอดแล้วจรที่สถานีคลองบ้านม้า
สามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้ และนำรถออกภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และจอดรถในพื้นที่ที่กำหนด โดยผู้ขอใช้อาคารจอดรถ ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่าย และหลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอด ต่อเจ้าหน้าที่อาคาร”
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อ้างอิงจาก : FB การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย