กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 12:16 น.

กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถติดต่อศูนย์พักพิง (ชั่วคราว) ใกล้บ้านได้ที่

เขตหลักสี่ — วัดหลักสี่

เบอร์ติดต่อ : 096-999-4829

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เขตลาดพร้าว — วัดลาดปลาเค้า

เบอร์ติดต่อ : 089-815-6188

เขตจตุจักร — วัดเทวสุนทรฯ (ขณะนี้มีผู้เข้าพัก 10 คน)

เบอร์ติดต่อ : 096-883-7585

เขตบางเขน — โรงเรียนประชาภิบาล

เบอร์ติดต่อ : 089-783-3595

เขตดอนเมือง — โรงเรียนวัดดอนเมือง

เบอร์ติดต่อ : 092-396-3773

เขตบางซื่อ

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรรถไฟตึกแดง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง

เบอร์ติดต่อ : 081-268-1104

เขตสายไหม — โรงเรียนประชานุกูล (กรุงเทพมหานคร) ซอยสายไหม 6

เบอร์ติดต่อ : 086-937-9294

พบปัญหาน้ำท่วมขัง แจ้งTraffy Fondue

โทร. สายด่วน 1555

Line @Traffyfondue

Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.

โทร. 0 2248 5115 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง-1
ภาพจาก : FB กรุงเทพมหานคร

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อ้างอิงจาก : FB กรุงเทพมหานคร

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 12:16 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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