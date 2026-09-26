กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง
กทม. เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 8 เขต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วกรุง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถติดต่อศูนย์พักพิง (ชั่วคราว) ใกล้บ้านได้ที่
เขตหลักสี่ — วัดหลักสี่
เบอร์ติดต่อ : 096-999-4829
เขตลาดพร้าว — วัดลาดปลาเค้า
เบอร์ติดต่อ : 089-815-6188
เขตจตุจักร — วัดเทวสุนทรฯ (ขณะนี้มีผู้เข้าพัก 10 คน)
เบอร์ติดต่อ : 096-883-7585
เขตบางเขน — โรงเรียนประชาภิบาล
เบอร์ติดต่อ : 089-783-3595
เขตดอนเมือง — โรงเรียนวัดดอนเมือง
เบอร์ติดต่อ : 092-396-3773
เขตบางซื่อ
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรรถไฟตึกแดง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ : 081-268-1104
เขตสายไหม — โรงเรียนประชานุกูล (กรุงเทพมหานคร) ซอยสายไหม 6
เบอร์ติดต่อ : 086-937-9294
พบปัญหาน้ำท่วมขัง แจ้งTraffy Fondue
โทร. สายด่วน 1555
Line @Traffyfondue
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โทร. 0 2248 5115 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
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อ้างอิงจาก : FB กรุงเทพมหานคร