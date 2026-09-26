ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 11:56 น.
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69
ภาพจาก : FB กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ช่องทาง ถ่ายทอดสด รับชม ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2569 โดยในวันนี้ 26 กันยายน 2569 ทัพกรีฑาไทย จะมีโปรแกรมลงแข่งขันทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ในหลายรายการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69

เวลา : 09:30 น.

วิ่ง 200 เมตร หญิง รอบคัดเลือก (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)

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  • จิราพัชร ขานอ่อนตา
  • สุกานดา เพชรรักษ

เวลา : 10:15 น.

วิ่ง 200 เมตร ชาย รอบคัดเลือก (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)

เวลา : 17:55 น.

วิ่ง 200 เมตร หญิง รอบรองฯ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)

เวลา : 18:16 น.

วิ่ง 200 เมตร ชาย รอบรองฯ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)

เวลา : 19:45 น.

วิ่ง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)

เวลา : 20:03 น.

วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)

  • จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69-1
ภาพจาก : FB กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69-2
ภาพจาก : FB กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69-3
ภาพจาก : FB กองประชาสัมพันธ์ กกท.
ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69-4
ภาพจาก : FB กองประชาสัมพันธ์ กกท.

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 11:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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