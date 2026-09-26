ถ่ายทอดสด ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 69
ช่องทาง ถ่ายทอดสด รับชม ทัพกรีฑาไทย ลุยศึก เอเชียนเกมส์ 2026 เช็กโปรแกรมการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2569 โดยในวันนี้ 26 กันยายน 2569 ทัพกรีฑาไทย จะมีโปรแกรมลงแข่งขันทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ในหลายรายการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69
เวลา : 09:30 น.
วิ่ง 200 เมตร หญิง รอบคัดเลือก (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)
- จิราพัชร ขานอ่อนตา
- สุกานดา เพชรรักษ
เวลา : 10:15 น.
วิ่ง 200 เมตร ชาย รอบคัดเลือก (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)
- ภูริพล บุญสอน
- ธวัชชัย หีมเอียด
เวลา : 17:55 น.
วิ่ง 200 เมตร หญิง รอบรองฯ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)
เวลา : 18:16 น.
วิ่ง 200 เมตร ชาย รอบรองฯ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)
เวลา : 19:45 น.
วิ่ง 400 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)
เวลา : 20:03 น.
วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ถ่ายทอดสด : T Sports 7 และ AIS Play)
- จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
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