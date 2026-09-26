กทม. เปิดเว็บไซต์ ‘เช็กน้ำท่วมขัง’ ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 11:18 น.
กทม. เปิดเว็บไซต์ 'เช็กน้ำท่วม' ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด

กทม. เปิดเว็บไซต์ ‘เช็กน้ำท่วมขัง’ แบบเรียลไทม์ หลังฝนถล่มต่อเนื่อง ประชาชนสแกนดูจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติดได้ง่ายๆ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ำท่วม หลายจุดในกรุงเทพ และปริมณฑล เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง และรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้ (25 ก.ย. 69) ประชาชนได้รับผลกระทบจากการเดินทาง

ล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมา วันที่ 26 กันยายน 2569 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดเว็บไซต์สำหรับให้ประชาชนทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังถนนได้ในทุกจุดแบบเรียลไทม์ โดยอ้างอิงจากแผนที่ใน google map ประชาชนสามารถสแกนดูจุดน้ำท่วมขัง และเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ https://claude.ai/artifact/N6umcENfSgoY6GMkhVKwZs

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กทม. เปิดเว็บไซต์ 'เช็กน้ำท่วม' ทั่วกรุงแบบเรียลไทม์ สแกนจุดน้ำท่วม-แผนที่เลี่ยงรถติด-1

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อ้างอิงจาก : กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 11:18 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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