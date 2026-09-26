ช็อกวงการ! เสาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก
ช็อกวงการ! เปิดสาเหตุ กัปตัน ภูธเนศ – เอ้ก บุษกร ประกาศลดสถานะ เผยจดทะเบียนหย่าปลายปี 68 ยืนยันยังขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงและแฟนคลับมาก ๆ เมื่อ กัปตัน ภูธเนศ และ เอ้ก บุษกร ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันทั้งประเทศว่า ทั้งคู่ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสามีภรรยากันแล้ว เหลือเพียงหน้าที่ของความเป็นพ่อและแม่ของ “น้องดิน” ลูกชายเท่านั้น
สาเหตุของการปิดฉากชีวิตคู่ 10 ปี กัปตัน-เอ้ก เผยว่า มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ทั้งสองมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินต่อในชีวิตคู่ แต่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว และนี่คือทางเลือกสุดท้ายที่จะทำให้ทั้งสองเดินต่อไปได้ และยังมีลูกชายเป็นความรัก ความสุข โดยทั้งคู่จดทะเบียนหย่ากันแล้วเมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา
“สวัสดีครับ/ค่ะ กัปตันและเอ้กนะครับ/ค่ะ เราทั้ง 2 คนขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า เราได้ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ มาเป็นพ่อและแม่ที่ดีของดิน เราได้พยายามกันมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ/ค่ะ
เรา 2 คนมีความรักและความหวังดีให้แก่กันและกัน แต่ปัญหาของเราคือ เรามีความความคิดเห็นไม่ค่อยสอดคล้องกันในหลายเรื่อง ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของใคร แต่มันทำให้การอยู่ด้วยกันในฐานะชีวิตคู่มักจะสะดุดอยู่เสมอ
เราจึงตัดสินใจว่า เรายังสามารถเดินหน้ากันต่อไปได้ ในสถานะอื่นโดยมีดินเป็นความรักและความสุขของเราครับ/ค่ะ
เรา 2 คนจัดการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับ/ค่ะ (11/2025)
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดสรรชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยน Routine ต่าง ๆ ของเรา 3 คนอย่างช้า ๆ เพื่อให้กระทบกับพี่ดินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ถ้าดินได้มาอ่านข้อความนี้ในสักวันหนึ่ง พ่อและแม่อยากบอกดินว่า เรา 2 คนรักดินมาก ๆ นะคับ และพ่อและแม่ขอโทษที่เราร่วมทางกันต่อไปไม่ได้ แต่เราสัญญาว่าดินจะเติบโตขึ้นมาอย่างอบอุ่นและแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ดินจะเป็นความรักอันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 และทุก ๆ อันดับในใจของพ่อและแม่เสมอ..
เรา 2 คน ขอโทษทุกคนจากใจจริง ๆ ครับ/ค่ะ มันทำใจยากเหลือเกินที่จะต้องแจ้งกับทุกคนในวันนี้ และอยากขอความกรุณาว่าเราไม่สามารถพูดหรือให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในเรื่องนี้อีก เพื่อดูแลความรู้สึกของดินให้มากที่สุดครับ/ค่ะ
กราบขอบพระคุณสำหรับทุกความเข้าใจที่มีให้กัน และเคารพการตัดสินใจของเราทั้ง 2 คนในครั้งนี้ครับ/ค่ะ
ครอบครัวของเรายังต้องเดินต่อไป อนาคตข้างหน้าพี่ดินจะมีพ่อและแม่คอยเดินเคียงข้าง หันกลับมาเมื่อไหร่ ก็จะเจอเรา 2 คนเสมอ พ่อและแม่รักดินสุดหัวใจนะครับ”
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ภาพและข้อมูลจาก : IG captainpu