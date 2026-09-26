กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 09:55 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ทั่วไทย กทม.และปริมณฑล ยังอ่วม

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย โดยในช่วงวันที่ 26-27 กันยายน 2569 หลายภูมิภาคทั่วประเทศจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมถึงปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

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ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในระยะสั้น สร้างความเสียหายและการจราจรติดขัดได้ จึงควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-1
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-2
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-3
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-4
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

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อ้างอิงจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 09:55 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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