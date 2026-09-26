กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับที่ 10 ฝนตกหนักถึงหนักมาก 26-27 ก.ย. นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ทั่วไทย กทม.และปริมณฑล ยังอ่วม
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย โดยในช่วงวันที่ 26-27 กันยายน 2569 หลายภูมิภาคทั่วประเทศจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมถึงปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ
ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในระยะสั้น สร้างความเสียหายและการจราจรติดขัดได้ จึงควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
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อ้างอิงจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา