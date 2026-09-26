ครบกำหนด 120 ชม. เพจ ที’ลมฟ้าอากาศ เตือน ‘น้ำท่วมใหญ่’ ขอคนไทยทนอีกแค่ 2 วันจะดีขึ้น
แชร์โพสต์! ครบกำหนด 120 ชม. เพจ ที’ลมฟ้าอากาศ เตือน ‘น้ำท่วมใหญ่’ ฝากบอกคนไทย “ขอให้ทนอีกแค่ 2 วัน สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น”
ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันทุก ๆ นาที สำหรับชาวไทยในขณะนี้ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ (25 ก.ย. 69) จนกระทั่งเช้าวันนี้ 26 กันยายน 2569 ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงวิกฤติ และในบางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้น
ล่าสุด เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 ก.ย. 69) ระบุว่า “ครบวันที่ผมได้กำหนดไว้แล้้ว ว่าจะเกิด ‘น้ำท่วมครั้งใหญ่’ คนที่เชื่อก็รอด (รอดในที่นี้หมายถึงเอาตัวรอด) คนที่ไม่เชื่อก็ต้องยอมรับสภาพไป “ส่วนวันนี้ ฝนยังจะตกทั้งวันทั้งคืน” ถ้าคิดว่าไหวก็ลองสู้กับน้ำดู ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับ ขอให้ทนไป ‘อีก 2 วัน’ แล้วสถานการณ์ จะเริ่มดีขึ้น”
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