ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 26 กันยายน เช็กคิวทีมชาติไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 06:00 น.
ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย

เช็กตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ทีมชาติไทยลงสนาม 7 แมตช์ พร้อมเวลาแข่งขันตามเวลาประเทศไทย

ตารางแข่งขันแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 นักแบดมินตันทีมชาติไทยมีคิวลงสนามรวม 7 แมตช์ โดยเวลาที่ระบุทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

ตารางแข่งแบดมินตันทีมชาติไทย วันนี้

เวลา ประเภท / รอบ คู่แข่งขัน คอร์ต
07.50 น. หญิงเดี่ยว รอบสอง “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือวาง 5 พบ KIM Jin Hyang (เกาหลีเหนือ) Court 2
09.40 น. ชายเดี่ยว รอบสอง “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือวาง 2 พบ PUI Pang Fong (มาเก๊า) Court 3
10.20 น. หญิงเดี่ยว รอบสอง “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือวาง 8 พบ LIN Hsiang-Ti (จีนไทเป) Court 1
12.20 น. ชายคู่ รอบสอง “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / “พี” พีรัชชัย สุขพันธ์ พบ MARTHIN Daniel / CARNANDO Leo R. (อินโดนีเซีย) Court 2
12.20 น. หญิงคู่ รอบสอง “กัสจัง” ณปภากร ตุงคะสถาน / “แพท” หทัยทิพย์ มิจาด พบ TAN Pearly Koong Le / MURALITHARAN Thinaah (มาเลเซีย) Court 4
12.20 น. หญิงคู่ รอบสอง “เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ / “อันนา” นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด พบ YEUNG Nga Ting / YEUNG Pui Lam (ฮ่องกง) Court 3
13.40 น. ชายคู่ รอบสอง “ทีม” วรพล ทองสง่า / “โอ๊ต” เฉลิมพล เจริญกิจอมร พบ LIANG Weikeng / WANG Chang (จีน) มือวาง 3 Court 1

เวลาแข่งขันที่ระบุเป็นเวลาเริ่มของรอบตามกำหนดการของฝ่ายจัดการแข่งขัน ซึ่งอาจขยับได้ เพราะแต่ละคอร์ตแข่งต่อเนื่องกันไป

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ถ่ายทอดสดแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ช่องไหน

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่าการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคลวันนี้เป็นรอบ 32 คน และรอบ 16 คน แบ่งเป็นสองช่วงเวลา เริ่ม 07.30 น. และ 14.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ONE31 และ AIS PLAY

ทั้งนี้ กำหนดการและช่องทางการถ่ายทอดสดอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 06:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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