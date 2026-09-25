ตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 26 กันยายน เช็กคิวทีมชาติไทย
เช็กตารางแข่งแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ทีมชาติไทยลงสนาม 7 แมตช์ พร้อมเวลาแข่งขันตามเวลาประเทศไทย
ตารางแข่งขันแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 นักแบดมินตันทีมชาติไทยมีคิวลงสนามรวม 7 แมตช์ โดยเวลาที่ระบุทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย
ตารางแข่งแบดมินตันทีมชาติไทย วันนี้
|เวลา
|ประเภท / รอบ
|คู่แข่งขัน
|คอร์ต
|07.50 น.
|หญิงเดี่ยว รอบสอง
|“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือวาง 5 พบ KIM Jin Hyang (เกาหลีเหนือ)
|Court 2
|09.40 น.
|ชายเดี่ยว รอบสอง
|“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือวาง 2 พบ PUI Pang Fong (มาเก๊า)
|Court 3
|10.20 น.
|หญิงเดี่ยว รอบสอง
|“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือวาง 8 พบ LIN Hsiang-Ti (จีนไทเป)
|Court 1
|12.20 น.
|ชายคู่ รอบสอง
|“โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / “พี” พีรัชชัย สุขพันธ์ พบ MARTHIN Daniel / CARNANDO Leo R. (อินโดนีเซีย)
|Court 2
|12.20 น.
|หญิงคู่ รอบสอง
|“กัสจัง” ณปภากร ตุงคะสถาน / “แพท” หทัยทิพย์ มิจาด พบ TAN Pearly Koong Le / MURALITHARAN Thinaah (มาเลเซีย)
|Court 4
|12.20 น.
|หญิงคู่ รอบสอง
|“เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ / “อันนา” นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด พบ YEUNG Nga Ting / YEUNG Pui Lam (ฮ่องกง)
|Court 3
|13.40 น.
|ชายคู่ รอบสอง
|“ทีม” วรพล ทองสง่า / “โอ๊ต” เฉลิมพล เจริญกิจอมร พบ LIANG Weikeng / WANG Chang (จีน) มือวาง 3
|Court 1
เวลาแข่งขันที่ระบุเป็นเวลาเริ่มของรอบตามกำหนดการของฝ่ายจัดการแข่งขัน ซึ่งอาจขยับได้ เพราะแต่ละคอร์ตแข่งต่อเนื่องกันไป
ถ่ายทอดสดแบดมินตัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ช่องไหน
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่าการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคลวันนี้เป็นรอบ 32 คน และรอบ 16 คน แบ่งเป็นสองช่วงเวลา เริ่ม 07.30 น. และ 14.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ONE31 และ AIS PLAY
ทั้งนี้ กำหนดการและช่องทางการถ่ายทอดสดอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ
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