ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 25 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 17:56 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 94 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 7 ด้วย 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 7 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 191 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 94 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง รวม 153 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 26 เหรียญทอง 40 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง รวม 110 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 68 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 12 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 7 ด้วย 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ตามหลังอิหร่านที่มีเหรียญทองเท่ากัน 6 เหรียญ แต่มีเหรียญเงินมากกว่า

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 25 ก.ย. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 94 35 24 153
2 ญี่ปุ่น 26 40 44 110
3 เกาหลีใต้ 12 16 33 61
4 คาซัคสถาน 8 8 11 27
5 อุซเบกิสถาน 6 15 9 30
6 อิหร่าน 6 11 7 24
7 ไทย 6 6 8 20
8 ฮ่องกง 4 11 10 25
9 เกาหลีเหนือ 4 4 3 11
10 มาเลเซีย 4 1 5 10
11 บาห์เรน 3 2 0 5
12 อินเดีย 2 8 10 20
13 ไชนีส ไทเป 2 5 15 22
14 ฟิลิปปินส์ 2 2 4 8
15 คูเวต 2 1 2 5
16 กาตาร์ 2 1 1 4
16 ทาจิกิสถาน 2 1 1 4
18 อินโดนีเซีย 1 4 17 22
19 สิงคโปร์ 1 4 2 7
20 มาเก๊า 1 4 1 6
21 เวียดนาม 1 1 16 18
22 จอร์แดน 1 1 1 3
22 เมียนมา 1 1 1 3
24 ซาอุดีอาระเบีย 0 2 2 4
25 คีร์กีซสถาน 0 1 3 4
26 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
26 อิรัก 0 1 2 3
28 เลบานอน 0 1 1 2
29 ศรีลังกา 0 1 0 1
29 เติร์กเมนิสถาน 0 1 0 1
31 กัมพูชา 0 0 4 4
32 เนปาล 0 0 2 2
32 ปากีสถาน 0 0 2 2
34 บังกลาเทศ 0 0 1 1
34 บรูไน 0 0 1 1
34 มองโกเลีย 0 0 1 1
34 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 17.55 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 20 เหรียญ อยู่อันดับ 7 ของตารางเหรียญ

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

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  • เหรียญทอง เซปักตะกร้อ ทีมเรกูหญิง ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 2-0
  • เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ ทีมเรกูชาย ทีมชาติไทย แพ้ มาเลเซีย 0-2 ในรอบชิงชนะเลิศ
  • เหรียญทองแดง กาบัดดี้ ทีมชาย ทีมชาติไทย ชนะ อินเดีย 28-66 ในนัดชิงเหรียญทองแดง

ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 17:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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