ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 25 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 94 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 7 ด้วย 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 7 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 191 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 94 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง รวม 153 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 26 เหรียญทอง 40 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง รวม 110 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 68 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 12 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 7 ด้วย 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ตามหลังอิหร่านที่มีเหรียญทองเท่ากัน 6 เหรียญ แต่มีเหรียญเงินมากกว่า
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 25 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|94
|35
|24
|153
|2
|ญี่ปุ่น
|26
|40
|44
|110
|3
|เกาหลีใต้
|12
|16
|33
|61
|4
|คาซัคสถาน
|8
|8
|11
|27
|5
|อุซเบกิสถาน
|6
|15
|9
|30
|6
|อิหร่าน
|6
|11
|7
|24
|7
|ไทย
|6
|6
|8
|20
|8
|ฮ่องกง
|4
|11
|10
|25
|9
|เกาหลีเหนือ
|4
|4
|3
|11
|10
|มาเลเซีย
|4
|1
|5
|10
|11
|บาห์เรน
|3
|2
|0
|5
|12
|อินเดีย
|2
|8
|10
|20
|13
|ไชนีส ไทเป
|2
|5
|15
|22
|14
|ฟิลิปปินส์
|2
|2
|4
|8
|15
|คูเวต
|2
|1
|2
|5
|16
|กาตาร์
|2
|1
|1
|4
|16
|ทาจิกิสถาน
|2
|1
|1
|4
|18
|อินโดนีเซีย
|1
|4
|17
|22
|19
|สิงคโปร์
|1
|4
|2
|7
|20
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|21
|เวียดนาม
|1
|1
|16
|18
|22
|จอร์แดน
|1
|1
|1
|3
|22
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|24
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|2
|2
|4
|25
|คีร์กีซสถาน
|0
|1
|3
|4
|26
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|26
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|28
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|29
|ศรีลังกา
|0
|1
|0
|1
|29
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|1
|0
|1
|31
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|32
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|32
|ปากีสถาน
|0
|0
|2
|2
|34
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|34
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|34
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|34
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 17.55 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 20 เหรียญ อยู่อันดับ 7 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- เหรียญทอง เซปักตะกร้อ ทีมเรกูหญิง ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 2-0
- เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ ทีมเรกูชาย ทีมชาติไทย แพ้ มาเลเซีย 0-2 ในรอบชิงชนะเลิศ
- เหรียญทองแดง กาบัดดี้ ทีมชาย ทีมชาติไทย ชนะ อินเดีย 28-66 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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