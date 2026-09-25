บิว ภูริพล เข้าชิง 100 เมตรชาย ทำเวลาสุดโหด 9.91 วินาที เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 18:18 น.
บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท

“บิว” ภูริพล บุญสอน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยเวลา 9.91 วินาที ทุบสถิติในชีวิต

“บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย ลงแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1 ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา 17.33 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ทำเวลาได้ 9.91 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของฮีต

ผลการแข่งขันทำให้ภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันในเวลา 20.20 น. ของวันเดียวกัน

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เวลา 9.91 วินาทีในรอบรองชนะเลิศครั้งนี้ ยังดีกว่าสถิติที่ดีที่สุดในชีวิตเดิมของภูริพล ซึ่งอยู่ที่ 9.94 วินาที ทำไว้ในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย

ผลการแข่งขัน 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1

อันดับ นักกีฬา ชาติ เวลา
1 “บิว” ภูริพล บุญสอน ไทย 9.91
2 AL BALUSHI Malham โอมาน 10.13
3 ZENG Keli จีน 10.24
4 TAFTIAN Hassan อิหร่าน 10.33
5 RASHID Abdulraof บาห์เรน 10.34
6 MOHAMMED Abdullah ซาอุดีอาระเบีย 10.43
7 RAHMAN Imranur บังกลาเทศ 10.44
8 GAFURJONOV Sulton อุซเบกิสถาน 10.59

ส่วนในรอบแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน ภูริพลลงวิ่งฮีต 1 ทำเวลา 9.95 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของฮีต ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 18:18 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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