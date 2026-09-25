บิว ภูริพล เข้าชิง 100 เมตรชาย ทำเวลาสุดโหด 9.91 วินาที เอเชียนเกมส์ 2026
“บิว” ภูริพล บุญสอน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยเวลา 9.91 วินาที ทุบสถิติในชีวิต
“บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย ลงแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1 ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา 17.33 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ทำเวลาได้ 9.91 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของฮีต
ผลการแข่งขันทำให้ภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันในเวลา 20.20 น. ของวันเดียวกัน
เวลา 9.91 วินาทีในรอบรองชนะเลิศครั้งนี้ ยังดีกว่าสถิติที่ดีที่สุดในชีวิตเดิมของภูริพล ซึ่งอยู่ที่ 9.94 วินาที ทำไว้ในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย
ผลการแข่งขัน 100 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ฮีต 1
|อันดับ
|นักกีฬา
|ชาติ
|เวลา
|1
|“บิว” ภูริพล บุญสอน
|ไทย
|9.91
|2
|AL BALUSHI Malham
|โอมาน
|10.13
|3
|ZENG Keli
|จีน
|10.24
|4
|TAFTIAN Hassan
|อิหร่าน
|10.33
|5
|RASHID Abdulraof
|บาห์เรน
|10.34
|6
|MOHAMMED Abdullah
|ซาอุดีอาระเบีย
|10.43
|7
|RAHMAN Imranur
|บังกลาเทศ
|10.44
|8
|GAFURJONOV Sulton
|อุซเบกิสถาน
|10.59
ส่วนในรอบแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน ภูริพลลงวิ่งฮีต 1 ทำเวลา 9.95 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของฮีต ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
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