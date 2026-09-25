สถานการณ์ฝน เย็นวันนี้ 25/9/69 หลายพื้นที่ยังตกหนัก กทม.-ปริมณฑล เริ่มเบาบางลง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.

สถานการณ์ฝน เย็นวันนี้ 25/9/69 ผ่านเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยา หลายพื้นที่ยังตกหนัก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เริ่มเบาบางลง

นายวุฒิพงษ์ หนูบรรจง หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 โดยสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นของวันนี้ (25 ก.ย.) รายงานว่า

ภาคกลาง และกรุงเทพฯ

สำหรับสภาพอากาศในปัจจุบัน โดยข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีสุวรรณภูมิ เผยว่า มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มฝนยังคงตกอยู่ ส่วนแนวโน้มการเคลื่อนตัวนั้นกำลังไปทางทิศใต้

โฆษณา

ดังนั้น ในช่วงหลังชั่วโมงดังกล่าวฝนบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเริ่มเบาบางลง แต่ในเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากใน 1-2 วันนี้ บริเวณพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีอยู่ และต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

เรดาร์ฝน กรุงเทพ
กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก จากภาพจะสังเกตว่าจะมีกลุ่มฝนตั้งแต่ภาคกลางตอนล่าง ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยาวมาจนถึงบริเวณจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลานี้ เพราะฉะนั้นในพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะเกิดลักษณะของน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นว่ายังคงมีฝนกระจายตัวดีเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ฝนไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ที่ต่อเนื่องมากนัก เป็นลักษณะของฝนที่กลุ่มเล็กกว่า แล้วก็มีการกระจายตัว มีทั้งฝนเล็กน้อย ปานกลาง บางพื้นที่มีฝนหนัก ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามเช่นเดียวกัน

โฆษณา

เพียงแต่ความเข้มข้นของกลุ่มฝนจะไม่ได้เทียบเท่าภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะนี้ ซึ่งคาดว่าในวันนี้ยังคงมีฝน เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากได้ ต่อไปอีก 1 วันก่อนที่พรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย

กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ตอนบน

ในส่วนของบริเวณภาคใต้ตอนบน จะมีฝนอยู่โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่เหล่านี้ยังเกิดฝนตกหนักได้เช่นเดียวกัน และใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
แนะนำเอเจนซี่โฆษณา Google Ads ที่มีประสบการณ์

แนะนำเอเจนซี่ลงโฆษณาบน Google เปลี่ยนงบยิงแอดให้เป็นยอดขาย

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

พี-โอโม่ ล้มแชมป์เก่าอินเดีย 2-1 เกม ลิ่วรอบสอง แบดชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026

11 นาที ที่แล้ว
วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69 ข่าว

วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69

24 นาที ที่แล้ว
ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก ข่าว

เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที&#039; ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด ข่าว

ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300 ข่าวอาชญากรรม

จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง ข่าวกีฬา

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี บันเทิง

กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัยก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ ข่าว

ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดี ปภ. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบ 3 หมื่นชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ คิม กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนโรงพยาบาล ลั่นช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม กรรชัย” เฉลยเอง ใครคือ 2 ของพิธีกรช่องดัง ถูก DSI เรียกถามเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวมเบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 สายด่วน ปภ. 1784 อพยพคน-สัตว์เลี้ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว ข่าวต่างประเทศ

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน