สถานการณ์ฝน เย็นวันนี้ 25/9/69 หลายพื้นที่ยังตกหนัก กทม.-ปริมณฑล เริ่มเบาบางลง
สถานการณ์ฝน เย็นวันนี้ 25/9/69 ผ่านเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยา หลายพื้นที่ยังตกหนัก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เริ่มเบาบางลง
นายวุฒิพงษ์ หนูบรรจง หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 โดยสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นของวันนี้ (25 ก.ย.) รายงานว่า
ภาคกลาง และกรุงเทพฯ
สำหรับสภาพอากาศในปัจจุบัน โดยข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีสุวรรณภูมิ เผยว่า มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มฝนยังคงตกอยู่ ส่วนแนวโน้มการเคลื่อนตัวนั้นกำลังไปทางทิศใต้
ดังนั้น ในช่วงหลังชั่วโมงดังกล่าวฝนบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเริ่มเบาบางลง แต่ในเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากใน 1-2 วันนี้ บริเวณพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีอยู่ และต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก จากภาพจะสังเกตว่าจะมีกลุ่มฝนตั้งแต่ภาคกลางตอนล่าง ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยาวมาจนถึงบริเวณจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลานี้ เพราะฉะนั้นในพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะเกิดลักษณะของน้ำท่วมขังได้ในหลายพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นว่ายังคงมีฝนกระจายตัวดีเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ฝนไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ที่ต่อเนื่องมากนัก เป็นลักษณะของฝนที่กลุ่มเล็กกว่า แล้วก็มีการกระจายตัว มีทั้งฝนเล็กน้อย ปานกลาง บางพื้นที่มีฝนหนัก ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามเช่นเดียวกัน
เพียงแต่ความเข้มข้นของกลุ่มฝนจะไม่ได้เทียบเท่าภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะนี้ ซึ่งคาดว่าในวันนี้ยังคงมีฝน เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากได้ ต่อไปอีก 1 วันก่อนที่พรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย
ภาคใต้ตอนบน
ในส่วนของบริเวณภาคใต้ตอนบน จะมีฝนอยู่โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่เหล่านี้ยังเกิดฝนตกหนักได้เช่นเดียวกัน และใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วย
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