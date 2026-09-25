วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:21 น.
วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เปิดอาคารจอดรถ 1 ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้ประชาชนที่กังวลเรื่องน้ำรอระบายนำรถมาจอด รองรับได้ประมาณ 1,000 คัน ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 กันยายน 2569

อาคารรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน เปิดให้จอดถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 หรือจนกว่าวัดจะแจ้งเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

วัดเปิดพื้นที่นี้หลังฝนตกต่อเนื่องในอำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง จนเกิดน้ำรอระบายซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้ยานพาหนะ

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พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ระบุหลักเกณฑ์การจอดรถ 5 ข้อ

  1. รถต้องอยู่ในสภาพที่ขับเคลื่อนได้ และจอดเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดในอาคารจอดรถ 1
  2. นำเงินสด เอกสารสำคัญ และทรัพย์สินมีค่าออกจากรถ วัดไม่รับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินในรถทุกกรณี
  3. ห้ามพักค้างในรถ และห้ามนำสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
  4. วัดเป็นศาสนสถาน ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้ยาเสพติดทุกชนิด
  5. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่ภายในวัดด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผู้ที่ต้องการนำรถไปจอด ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่เพจเฟซบุ๊กสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

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วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เปิดอาคารจอดรถ 1 ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:21 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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