วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เปิดอาคารจอดรถ 1 ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้ประชาชนที่กังวลเรื่องน้ำรอระบายนำรถมาจอด รองรับได้ประมาณ 1,000 คัน ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 กันยายน 2569
อาคารรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน เปิดให้จอดถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 หรือจนกว่าวัดจะแจ้งเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
วัดเปิดพื้นที่นี้หลังฝนตกต่อเนื่องในอำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง จนเกิดน้ำรอระบายซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้ยานพาหนะ
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พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ระบุหลักเกณฑ์การจอดรถ 5 ข้อ
- รถต้องอยู่ในสภาพที่ขับเคลื่อนได้ และจอดเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดในอาคารจอดรถ 1
- นำเงินสด เอกสารสำคัญ และทรัพย์สินมีค่าออกจากรถ วัดไม่รับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินในรถทุกกรณี
- ห้ามพักค้างในรถ และห้ามนำสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
- วัดเป็นศาสนสถาน ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้ยาเสพติดทุกชนิด
- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่ภายในวัดด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผู้ที่ต้องการนำรถไปจอด ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่เพจเฟซบุ๊กสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย: ประกาศเปิดพื้นที่จอดรถแก่ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง
- หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ: วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรองรับ 1,000 คัน ช่วยประชาชนหนีน้ำท่วมขัง 25-28 ก.ย.
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