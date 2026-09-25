พี-โอโม่ ล้มแชมป์เก่าอินเดีย 2-1 เกม ลิ่วรอบสอง แบดชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:33 น.
ภาพจาก : สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

“พี” พีรัชชัย สุขพันธ์ และ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล พลิกเอาชนะคู่มือวางอันดับ 4 แชมป์เก่าจากอินเดีย 2-1 เกม เข้ารอบสองแบดมินตันชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026

แบดมินตันชายคู่ทีมชาติไทย “พี” พีรัชชัย สุขพันธ์ กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล สร้างผลงานเหนือความคาดหมาย ด้วยการเอาชนะ สัตวิกไสราช รังกิเรดดี้ และ ชีรัก เช็ตตี้ (Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการจากอินเดีย ไปได้ 2-1 เกม ในรอบแรกแบดมินตันชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่คอร์ต 1 เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

คู่อินเดียที่ไทยเอาชนะได้ในเกมนี้ คือเจ้าของเหรียญทองแบดมินตันชายคู่เอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว และเป็นอดีตมือ 1 ของโลก การตกรอบแรกครั้งนี้จึงถือเป็นผลการแข่งขันที่พลิกความคาดหมายมากที่สุดรายการหนึ่งของวัน

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เกมแรก คู่อินเดียออกตัวได้ดีกว่า ขึ้นนำห่าง 11-5 ในช่วงกลางเกม ก่อนรักษาระยะห่างเอาไว้จนปิดเกมไป 21-12 ใช้เวลาราว 20 นาที

เกมที่สอง พี-โอโม่ กลับมาไล่บี้ได้สูสี เคยขึ้นนำ 11-9 ก่อนที่อินเดียจะตามตีเสมอ 11-11 แต่คู่ไทยยังเดินเกมกดดันต่อเนื่อง และเบียดเอาชนะไป 21-19 ตีเสมอ 1-1 เกม

เกมตัดสิน พี-โอโม่ เล่นได้เหนือกว่าชัดเจน เก็บคะแนนทิ้งห่างและปิดเกม 21-14 คว้าชัยชนะรวม 2-1 เกม ใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 3 นาที ผ่านเข้าสู่รอบสอง

สรุปผลการแข่งขัน ชายคู่ รอบแรก

  • เกมที่ 1 : ไทย แพ้ 12-21
  • เกมที่ 2 : ไทย ชนะ 21-19
  • เกมที่ 3 : ไทย ชนะ 21-14
  • ผลรวม : ไทย ชนะ 2-1 เกม
ทีมไทยล้มแชมป์เก่าอินเดีย
ภาพจาก : สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

อีกคู่ไทยชนะลาว ผ่านเข้ารอบเช่นกัน

ในวันเดียวกัน ชายคู่ไทยอีกหนึ่งคู่ “ทีม” วรพล ทองสง่า และ “โอ๊ต” เฉลิมพล เจริญกิจอมร เอาชนะคู่จากลาว โฟนสัก สกทะวี และ นำบุน หลวงอำมาต ไปแบบไม่เสียเกม 2-0 เกม 21-16 และ 21-5 ใช้เวลาเพียง 31 นาที ผ่านเข้ารอบสองไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีม

ก่อนหน้านี้ในการแข่งขันประเภททีมชาย ทัพขนไก่ไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองแล้ว หลังแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นเหรียญแรกของแบดมินตันไทยในเอเชียนเกมส์รอบ 16 ปี

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ภาพจาก : Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:33 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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