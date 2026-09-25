อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.
อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน
ภาพจาก : FB ตำรวจไทย - Thaipolice

อดีตนายพล รับบ้านถูกกรมบังคับคดียึด 5 วันก่อน ลูกชายอ้าง จนท.ห้ามเข้าไปให้อาหารสัตว์เลี้ยง ยันไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ปัดเป็นเจ้าของ อาวุธสงคราม

จากกรณีเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน-ยิงสวนดับเพลิง ก่อนลั่นกลไกจบชีวิต ย่านซอยจรัสลาภ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านของอดีตนายพล โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ 25 ก.ย. 69 เวลา 09.27 น. ที่ผ่านมา จากการประเมินในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่พบคลังแสงของ อาวุธสงครามร้ายแรง ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพระเป็นจำนวนมาก อาทิ ปืนกลหนัก M60 จำนวน 2 กระบอก ปืนพกสั้นแรงสูง Desert Eagle รวมถึงวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกจำนวนมาก ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดทางด้าน อดีตนายพล พ่อของผู้ก่อเหตุ ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังลูกชายเกิดคุ้มคลั่งเผาบ้าน และปลิดชีพตัวเอง พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ปักหลักอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ระบะว่า “เดิมทีบ้านหลังนี้อยู่กัน 4 คน กระทั่งวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีนำหมายศาลมาปิดประกาศหน้าบ้าน ทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศละทาง และเพิ่งรู้ว่าภายหลังว่า ลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากมูลค่า 50 ล้านบาท โดยที่ตนก็ยังไม่ทราบเรื่อง กระทั่งเรื่องถึงชั้นศาลและบริษัทเอกชนชนะคดี

โฆษณา

ส่วนลูกชายที่ก่อเหตุ เขาเป็นคนที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ทั้งแมว สุนัข และปลาอัลลิเกเตอร์ รวมกันแล้วมากกว่า 20 ตัว และพยายามจะเข้าไปให้อาหาร แต่อ้างว่าถึงเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยง ทำให้ลูกชายไม่สบายใจ แต่สาเหตุที่คุ้มคลั่งและปลิดชีพตัวเองแบบนี้ตนเองก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอาการป่วยทางจิตเวช หรือดื่มสุรา หรือยาเสพติดใด ๆ”

ในเรื่องของอาวุธปืนสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักนั้น อดีตนายพล ยืนยันว่า “ไม่ใช่ของตน และไม่ทราบว่าลูกชายไปเอามาจากไหน ส่วนศพที่พบภายในบ้านยังไม่ยืนยันว่าใช่ลูกชายของตนจริงหรือไม่ เพราะติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. และยังไม่ได้ติดต่อลูกชายอีกเลยตั้งแต่เมื่อวาน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น หรือสาเหตุแรงจูงใจมาจากอะไร”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ข่าวสด, ไทยรัฐ

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 16:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
แนะนำเอเจนซี่โฆษณา Google Ads ที่มีประสบการณ์

แนะนำเอเจนซี่ลงโฆษณาบน Google เปลี่ยนงบยิงแอดให้เป็นยอดขาย

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69 ข่าว

วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69

28 นาที ที่แล้ว
ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก ข่าว

เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที&#039; ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด ข่าว

ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300 ข่าวอาชญากรรม

จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง ข่าวกีฬา

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี บันเทิง

กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัยก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ ข่าว

ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดี ปภ. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบ 3 หมื่นชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ คิม กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนโรงพยาบาล ลั่นช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม กรรชัย” เฉลยเอง ใครคือ 2 ของพิธีกรช่องดัง ถูก DSI เรียกถามเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวมเบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 สายด่วน ปภ. 1784 อพยพคน-สัตว์เลี้ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว ข่าวต่างประเทศ

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปพี-โอโม่ ล้มแชมป์เก่าอินเดีย 2-1 เกม ลิ่วรอบสอง แบดชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026