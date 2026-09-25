อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน
อดีตนายพล รับบ้านถูกกรมบังคับคดียึด 5 วันก่อน ลูกชายอ้าง จนท.ห้ามเข้าไปให้อาหารสัตว์เลี้ยง ยันไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ปัดเป็นเจ้าของ อาวุธสงคราม
จากกรณีเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน-ยิงสวนดับเพลิง ก่อนลั่นกลไกจบชีวิต ย่านซอยจรัสลาภ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านของอดีตนายพล โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ 25 ก.ย. 69 เวลา 09.27 น. ที่ผ่านมา จากการประเมินในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่พบคลังแสงของ อาวุธสงครามร้ายแรง ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพระเป็นจำนวนมาก อาทิ ปืนกลหนัก M60 จำนวน 2 กระบอก ปืนพกสั้นแรงสูง Desert Eagle รวมถึงวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกจำนวนมาก ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางด้าน อดีตนายพล พ่อของผู้ก่อเหตุ ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังลูกชายเกิดคุ้มคลั่งเผาบ้าน และปลิดชีพตัวเอง พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ปักหลักอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ระบะว่า “เดิมทีบ้านหลังนี้อยู่กัน 4 คน กระทั่งวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีนำหมายศาลมาปิดประกาศหน้าบ้าน ทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศละทาง และเพิ่งรู้ว่าภายหลังว่า ลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากมูลค่า 50 ล้านบาท โดยที่ตนก็ยังไม่ทราบเรื่อง กระทั่งเรื่องถึงชั้นศาลและบริษัทเอกชนชนะคดี
ส่วนลูกชายที่ก่อเหตุ เขาเป็นคนที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ทั้งแมว สุนัข และปลาอัลลิเกเตอร์ รวมกันแล้วมากกว่า 20 ตัว และพยายามจะเข้าไปให้อาหาร แต่อ้างว่าถึงเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยง ทำให้ลูกชายไม่สบายใจ แต่สาเหตุที่คุ้มคลั่งและปลิดชีพตัวเองแบบนี้ตนเองก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอาการป่วยทางจิตเวช หรือดื่มสุรา หรือยาเสพติดใด ๆ”
ในเรื่องของอาวุธปืนสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักนั้น อดีตนายพล ยืนยันว่า “ไม่ใช่ของตน และไม่ทราบว่าลูกชายไปเอามาจากไหน ส่วนศพที่พบภายในบ้านยังไม่ยืนยันว่าใช่ลูกชายของตนจริงหรือไม่ เพราะติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. และยังไม่ได้ติดต่อลูกชายอีกเลยตั้งแต่เมื่อวาน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น หรือสาเหตุแรงจูงใจมาจากอะไร”
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