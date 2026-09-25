แม่เผยนาที ลูกสาว 4 ขวบ วิ่งหนีตาย ก่อนถูกพ่อแท้ ๆ ลากไปสังหาร พร้อมพี่ชาย 6 ขวบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 21:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 21:20 น.
เผยนาที ลูกสาววัย 4 ขวบ วิ่งหนีตาย ก่อนถูกพ่อแท้ ๆ ลากไปสังหาร พร้อมพี่ชายวัย 6 ขวบ ดับอนาถ

เมียช็อก! เล่านาทีได้ยินเสียงลูกกรี้ด ก่อนพ่อแท้ ๆ ลงมือสังหารลูกน้อย วัย 4 และ 6 ขวบดับอนาถ ก่อนผูกคอตายตามหนีความผิด

เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ ดาเมียน จอห์น ชอว์ (Damien John Shaw) วัย 56 ปี ชายชาวออสเตรเลีย ก่อเหตุฆาตกรรมลูกน้อยทั้งสองคน คือ ลูกชายวัย 6 ขวบ และลูกสาววัย 4 ขวบ ภายในบังกะโล ก่อนจะใช้เชือกผูกคอตัวเองเสียชีวิตตาม โดยเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความตกใจของคนในครอบครัวและผู้คนรอบข้าง

ภรรยาของผู้ก่อเหตุ เผยว่า เธอเดินทางไปอยู่กับครอบครัวที่กรุงจาการ์ตาห่างออกไป 600 ไมล์ และได้รับโทรศัพท์จากสามี แต่ระหว่างนั้นเธอกลับได้ยินเสียงลูกสาวกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและตะโกนว่า “หยุดนะคุณพ่อ!” ด้วยความตกใจเธอจึงรีบโทรแจ้งเพื่อนบ้านให้ไปช่วยตรวจสอบที่พัก

โฆษณา

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยนาทีสลดว่า ลูกสาวพยายามวิ่งหนีออกด้านนอกแต่ถูกผู้เป็นพ่อลากกลับเข้าไป ก่อนที่ทั้งหมดจะเสียชีวิต โดยร่างของเด็ก ๆ ถูกวางซ้อนทับกัน

จากการสอบสวนของตำรวจระบุว่า ชีวิตคู่ของทั้งสองมีปัญหามานานหลายปี จนทำให้ภรรยาต้องย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่ก่อนเกิดเหตุสองสัปดาห์

นอกจากนี้ เพื่อนบ้านในเมืองเพิร์ธระบุว่า ดาเมียน จอห์น ชอว์ เป็นคนรักสันโดษ และเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อนหน้า แต่ภรรยาช่วยไว้ทันและครอบครัวไม่ได้พาไปรับการรักษาทางจิตเวช จนกระทั่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นในที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : nypost

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 21:19 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 21:20 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่

ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 25 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน

อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ศาลสั่งจำคุก หนุ่มทิ้งแมว 71 ตัวในห้องพักไร้น้ำ-ไฟเกือบ 2 ปี สภาพห้องเน่าเฟะ ดับสลด 9 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่ ข่าวการเมือง

ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 25 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล เข้าชิง 100 เมตรชาย ทำเวลาสุดโหด 9.91 วินาที เอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานการณ์ฝน เย็นวันนี้ 25/9/69 หลายพื้นที่ยังตกหนัก กทม.-ปริมณฑล เริ่มเบาบางลง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน ข่าว

อดีตนายพล ไม่รู้สาเหตุ ลูกชายคลั่ง-ยิงดับเพลิง ยัน อาวุธสงคราม ไม่ใช่ของตน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พี-โอโม่ ล้มแชมป์เก่าอินเดีย 2-1 เกม ลิ่วรอบสอง แบดชายคู่ เอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69 ข่าว

วัดพระธรรมกายเปิดอาคารจอดรถรับรถหนีน้ำท่วม 1,000 คัน ถึง 28 ก.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก ข่าว

เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที&#039; ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด ข่าว

ย้อนคำเตือน มหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ล่าสุด ปภ. รายงานน้ำท่วม 12 จังหวัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300 ข่าวอาชญากรรม

จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง ข่าวกีฬา

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี บันเทิง

กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัยก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ ข่าว

ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปดราม่าแต่งโป๊? ทนายสาวโดนผู้พิพากษาเรียกเตือนหน้าบัลลังก์ ประจานกลางห้องพิจารณา