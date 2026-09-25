แม่เผยนาที ลูกสาว 4 ขวบ วิ่งหนีตาย ก่อนถูกพ่อแท้ ๆ ลากไปสังหาร พร้อมพี่ชาย 6 ขวบ
เมียช็อก! เล่านาทีได้ยินเสียงลูกกรี้ด ก่อนพ่อแท้ ๆ ลงมือสังหารลูกน้อย วัย 4 และ 6 ขวบดับอนาถ ก่อนผูกคอตายตามหนีความผิด
เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ ดาเมียน จอห์น ชอว์ (Damien John Shaw) วัย 56 ปี ชายชาวออสเตรเลีย ก่อเหตุฆาตกรรมลูกน้อยทั้งสองคน คือ ลูกชายวัย 6 ขวบ และลูกสาววัย 4 ขวบ ภายในบังกะโล ก่อนจะใช้เชือกผูกคอตัวเองเสียชีวิตตาม โดยเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความตกใจของคนในครอบครัวและผู้คนรอบข้าง
ภรรยาของผู้ก่อเหตุ เผยว่า เธอเดินทางไปอยู่กับครอบครัวที่กรุงจาการ์ตาห่างออกไป 600 ไมล์ และได้รับโทรศัพท์จากสามี แต่ระหว่างนั้นเธอกลับได้ยินเสียงลูกสาวกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและตะโกนว่า “หยุดนะคุณพ่อ!” ด้วยความตกใจเธอจึงรีบโทรแจ้งเพื่อนบ้านให้ไปช่วยตรวจสอบที่พัก
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยนาทีสลดว่า ลูกสาวพยายามวิ่งหนีออกด้านนอกแต่ถูกผู้เป็นพ่อลากกลับเข้าไป ก่อนที่ทั้งหมดจะเสียชีวิต โดยร่างของเด็ก ๆ ถูกวางซ้อนทับกัน
จากการสอบสวนของตำรวจระบุว่า ชีวิตคู่ของทั้งสองมีปัญหามานานหลายปี จนทำให้ภรรยาต้องย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่ก่อนเกิดเหตุสองสัปดาห์
นอกจากนี้ เพื่อนบ้านในเมืองเพิร์ธระบุว่า ดาเมียน จอห์น ชอว์ เป็นคนรักสันโดษ และเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อนหน้า แต่ภรรยาช่วยไว้ทันและครอบครัวไม่ได้พาไปรับการรักษาทางจิตเวช จนกระทั่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นในที่สุด
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อ้างอิงจาก : nypost