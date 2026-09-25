ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:46 น.
ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

ช็อก! ดาราอาวุโสจีน เจ้าของบทชื่อดัง “พระจี้กง” จากเรื่อง “กำเนิดอรหันต์จี้กง” เสียชีวิตในวัย 93 ปี ด้วยโรคประจำตัว

นับเป็นเรื่องเศร้าต่อวงการบันเทิงของจีน “โหยว เปิ่นชาง” (You Benchang) นักแสดงอาวุโสชาวจีนวัย 93 ปี ผู้โด่งดังจากการรับบท “พระจี้กง” ในละครโทรทัศน์ยอดฮิตเรื่อง “กำเนิดอรหันต์จี้กง” เมื่อปี 1985 เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดตำนานศิลปินคุณภาพผู้โลดแล่นอยู่ในวงการแสดงมานานกว่า 7 ทศวรรษ

บทบาทพระภิกษุจี้กงตามคติชนจีนที่มักช่วยเหลือคนยากจนและต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม กลายเป็นผลงานชิ้นเอกในชีวิตของโหยว เปิ่นชาง การแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้นักแสดงท่านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจีน และสามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีรางวัลอินทรีทองคำโทรทัศน์จีน ครั้งที่ 4 ได้สำเร็จในปี 1986

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โหยว เปิ่นชาง เกิดที่เมืองไท่โจว มณฑลเจียงซู ในปี 1933 เข้าศึกษาที่สถาบันการละครเซี่ยงไฮ้ในปี 1952 และสำเร็จการศึกษาในปี 1956 เริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพกับคณะละครทดลองกลาง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรงละครแห่งชาติจีนในปัจจุบัน ช่วงแรกมักได้รับบทสมทบหรือบทที่ไม่มีเสียงพูด แต่โหยว เปิ่นชาง มักยึดมั่นในคติที่ว่า ไม่มีบทบาทไหนที่เล็กเกินไป มีเพียงนักแสดงที่เล็กเกินไปเท่านั้น

ก้าวสำคัญที่พลิกชีวิตการแสดงเกิดขึ้นในปี 1984 เมื่อการแสดงละครใบ้เรื่อง Shower ในงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จนนำไปสู่การได้รับคัดเลือกให้รับบทเป็นจี้กงในเวลาต่อมา โหยว เปิ่นชาง ยังคงมีผลงานต่อเนื่องยาวนาน ล่าสุดในปี 2023 เพิ่งรับบทเป็นคุณปู่เย่ ที่ปรึกษาด้านการเงินในซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Blossoms Shanghai ของผู้กำกับ หว่อง กาไว

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โหยว เปิ่นชาง นักแสดงอาวุโสชาวจีนในวัย 93 ปี
BaiduWiki

ความทุ่มเทตลอดชีวิตการทำงานส่งผลให้โหยว เปิ่นชาง ได้รับรางวัลศิลปินผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตจากงานประกาศรางวัลละครโทรทัศน์จีนประจำปีครั้งที่ 2 ของไชน่ามีเดียกรุ๊ป และรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตในงานรางวัลอินทรีทองคำโทรทัศน์จีน ครั้งที่ 32 เมื่อปี 2024 นักแสดงผู้ล่วงลับปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายในงานเลี้ยงรุ่นครบรอบ 40 ปีของทีมนักแสดงจี้กงเมื่อปี 2025 แม้จะเปิดเผยในเวลานั้นว่ากำลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงอยู่ก็ตาม

ที่มา: CNA

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:46 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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