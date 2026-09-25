แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:12 น.

แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มจนกรามหัก ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

กลายเป็นเรื่องที่สร้างความเป็นห่วงให้กับแฟนๆ จำนวนมาก หลังมีการอัปเดตอาการล่าสุดของ “บอล ที่นอนสีชมพู” หนุ่มโรงงานเจ้าของไวรัล “ที่นอนสีชมพู-หมอนโดเรม่อน” ซึ่งเคยโด่งดังเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มาก่อน หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

โดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา เมื่อเพจ บอล ที่นอนสีชมพู โพสต์แจ้งข่าวว่า “ตอนนี้บอลเกิดอุบัติเหตุ กำลังรักษาตัว พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล ถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวจะมาอัพเดทอาการเรื่อย ๆ นะครับ”

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FB/ บอล ที่นอนสีชมพู

ต่อมาทางเพจได้อัปเดตล่าสุดว่า “อัพเดทอาการของบอลครับ ตอนนี้อาการปกติ รู้สึกตัวดี พูดคุยได้ปกติครับ แต่ก็ต้องมีการทำการผ่าตัดในวันนี้ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้บอลหน่อยนะครับ”

FB/ บอล ที่นอนสีชมพู

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี ออกจากห้องผ่าตัดแล้วครับ อัพเดตอาการบอลตอนนี้ ทานข้าวทานน้ำได้แล้ว พูดคุยรู้เรื่อง แต่ยังต้องพักฟื้นและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงบอลนะครับ”

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โพสต์อัปเดตอาการบาดเจ็บของ บอล โดเรม่อน ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
FB/ บอล ที่นอนสีชมพู

ล่าสุด ทางเพจโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดอาการบาดเจ็บของบอลว่า “สำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าบอลเกิดอุบัติเหตุนะครับ มีการผ่าตัดกรามหักเพดานแยก ส่วนอาการบอลตอนนนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงบอลมาก ๆ ครับ” พร้อมกับโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้บอล

FB/ บอล ที่นอนสีชมพู
FB/ บอล ที่นอนสีชมพู

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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