แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
แฟนคลับห่วง “บอล ที่นอนสีชมพู” หลังประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มจนกรามหัก ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
กลายเป็นเรื่องที่สร้างความเป็นห่วงให้กับแฟนๆ จำนวนมาก หลังมีการอัปเดตอาการล่าสุดของ “บอล ที่นอนสีชมพู” หนุ่มโรงงานเจ้าของไวรัล “ที่นอนสีชมพู-หมอนโดเรม่อน” ซึ่งเคยโด่งดังเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มาก่อน หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา เมื่อเพจ บอล ที่นอนสีชมพู โพสต์แจ้งข่าวว่า “ตอนนี้บอลเกิดอุบัติเหตุ กำลังรักษาตัว พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล ถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวจะมาอัพเดทอาการเรื่อย ๆ นะครับ”
ต่อมาทางเพจได้อัปเดตล่าสุดว่า “อัพเดทอาการของบอลครับ ตอนนี้อาการปกติ รู้สึกตัวดี พูดคุยได้ปกติครับ แต่ก็ต้องมีการทำการผ่าตัดในวันนี้ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้บอลหน่อยนะครับ”
นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี ออกจากห้องผ่าตัดแล้วครับ อัพเดตอาการบอลตอนนี้ ทานข้าวทานน้ำได้แล้ว พูดคุยรู้เรื่อง แต่ยังต้องพักฟื้นและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงบอลนะครับ”
ล่าสุด ทางเพจโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดอาการบาดเจ็บของบอลว่า “สำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าบอลเกิดอุบัติเหตุนะครับ มีการผ่าตัดกรามหักเพดานแยก ส่วนอาการบอลตอนนนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงบอลมาก ๆ ครับ” พร้อมกับโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้บอล
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