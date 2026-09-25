เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าศิลปะบังคับม้า ประเภททีม เอเชียนเกมส์ 2026 ทรงทำคะแนนได้ 60.265 คะแนน ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 8
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะบังคับม้า (เดรสซาจ) ทีม รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่สนาม Equestrian Park เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทรงม้า Boulevard (บูเลอวาร์ด) ลงสนาม และทรงทำคะแนนได้ 60.265 คะแนน
ทีมชาติไทยทำคะแนนรวม 194.765 คะแนน รั้งอันดับ 8 จาก 9 ทีมที่เข้าร่วม โดยนักกีฬาไทยอีก 3 คน ประกอบด้วย นีร พุทธิสมบัติ กับม้า Rock That Tango ทำได้ 68.500 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของทีม, ฉันชนก คลาร่า รึคแคร์ กับม้า Vincent 186 ทำได้ 66.000 คะแนน และ เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ กับม้า Sant Jordi 3 ซึ่งถูกปรับออกจากการแข่งขัน (Eliminated) จึงไม่มีคะแนน
การแข่งขันประเภททีมจะนับคะแนนจากนักกีฬาที่ทำได้ดีที่สุด 3 คนของแต่ละทีม คะแนนรวมของไทยจึงมาจากคะแนนของทั้งสามคนที่จบการแข่งขัน
สำหรับเหรียญรางวัลรายการนี้ เหรียญทองเป็นของจีน ด้วยคะแนนรวม 208.148 คะแนน เหรียญเงินเป็นของเกาหลีใต้ 205.265 คะแนน และเหรียญทองแดงเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น 204.117 คะแนน
ส่วนอันดับที่เหลือ อินเดียอยู่อันดับ 4 ด้วย 201.971 คะแนน, จีนไทเป อันดับ 5 ด้วย 197.824 คะแนน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับ 6 ด้วย 197.442 คะแนน, อินโดนีเซีย อันดับ 7 ด้วย 197.236 คะแนน และฮ่องกง อันดับ 9 ด้วย 194.677 คะแนน
ทั้งนี้ ผลการแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเผยแพร่ ณ ขณะรายงาน ยังอยู่ในสถานะยังไม่เป็นทางการ (Unofficial)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด ขี่ม้า เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ร่วมเชียร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นำทัพ
- แชมป์สมัยที่ 6 ตะกร้อทีมชุดหญิงไทย ชนะเกาหลีใต้ 2-0 คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026
- ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 24 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.