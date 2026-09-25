เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:08 น.
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าศิลปะบังคับม้า ประเภททีม เอเชียนเกมส์ 2026 ทรงทำคะแนนได้ 60.265 คะแนน ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 8

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะบังคับม้า (เดรสซาจ) ทีม รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่สนาม Equestrian Park เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

ในการแข่งขันครั้งนี้ ทรงม้า Boulevard (บูเลอวาร์ด) ลงสนาม และทรงทำคะแนนได้ 60.265 คะแนน

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ทีมชาติไทยทำคะแนนรวม 194.765 คะแนน รั้งอันดับ 8 จาก 9 ทีมที่เข้าร่วม โดยนักกีฬาไทยอีก 3 คน ประกอบด้วย นีร พุทธิสมบัติ กับม้า Rock That Tango ทำได้ 68.500 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของทีม, ฉันชนก คลาร่า รึคแคร์ กับม้า Vincent 186 ทำได้ 66.000 คะแนน และ เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ กับม้า Sant Jordi 3 ซึ่งถูกปรับออกจากการแข่งขัน (Eliminated) จึงไม่มีคะแนน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

การแข่งขันประเภททีมจะนับคะแนนจากนักกีฬาที่ทำได้ดีที่สุด 3 คนของแต่ละทีม คะแนนรวมของไทยจึงมาจากคะแนนของทั้งสามคนที่จบการแข่งขัน

สำหรับเหรียญรางวัลรายการนี้ เหรียญทองเป็นของจีน ด้วยคะแนนรวม 208.148 คะแนน เหรียญเงินเป็นของเกาหลีใต้ 205.265 คะแนน และเหรียญทองแดงเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น 204.117 คะแนน

ส่วนอันดับที่เหลือ อินเดียอยู่อันดับ 4 ด้วย 201.971 คะแนน, จีนไทเป อันดับ 5 ด้วย 197.824 คะแนน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันดับ 6 ด้วย 197.442 คะแนน, อินโดนีเซีย อันดับ 7 ด้วย 197.236 คะแนน และฮ่องกง อันดับ 9 ด้วย 194.677 คะแนน

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ทั้งนี้ ผลการแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเผยแพร่ ณ ขณะรายงาน ยังอยู่ในสถานะยังไม่เป็นทางการ (Unofficial)

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265
ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

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ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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