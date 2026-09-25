ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:59 น.
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026

เซปักตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์ 7 สมัย พ่ายมาเลเซีย 0-2 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ 2026 คว้าเหรียญเงิน ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยขยับเป็น 6 ทอง 6 เงิน 8 ทองแดง

เซปักตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทย พลาดเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หลังแพ้มาเลเซีย 0-2 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามมิซูโฮ พาร์ค ยิมเนเซียม คอร์ต 2 เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

ผลการแข่งขันทำให้ไทยได้เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองเป็นของมาเลเซีย โดยเกมนี้ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 12 นาที

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ในคู่ทีมเอ ไทยออกสตาร์ตไม่ดี แพ้เซตแรก 9-15 ก่อนจะกลับมาเอาชนะเซตสอง 15-5 ตีเสมอ 1-1 แต่มาเลเซียกลับมาเก็บเซตตัดสิน 15-11 คว้าชัยไป 2-1 เซต ขึ้นนำ 1-0 ทีม

นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ กกท

มาถึงคู่ทีมบี ไทยตามหลังในเซตแรกและแพ้ไป 13-15 จากนั้นในเซตที่สอง มาเลเซียเล่นได้เหนือกว่าและปิดเกม 15-10 ชนะรวด 2-0 เซต ทำให้จบสกอร์รวม 2-0 ทีม คว้าเหรียญทองไปครองโดยไม่ต้องเล่นคู่ทีมซี

นักตะกร้อทีมชาติไทย กระโดดฟาดลูกข้ามตาข่าย เกมชิงเหรียญทองกับมาเลเซีย
ภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ กกท

สรุปผลรอบชิงชนะเลิศ ทีมชุดชาย

คู่ ผลเซต ผลทีม
ทีมเอ 9-15, 15-5, 11-15 มาเลเซียชนะ 2-1
ทีมบี 13-15, 10-15 มาเลเซียชนะ 2-0
รวม มาเลเซียชนะ 2-0 ทีม

ก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศ ตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ามาด้วยฟอร์มที่ดี ทั้งชนะเกาหลีใต้ 3-0 ทีม ในนัดเปิดสนาม และเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 ทีม ในรอบรองชนะเลิศ ด้วยสกอร์เซต 15-5, 15-5 ในคู่ทีมเอ และ 15-9, 15-10 ในคู่ทีมบี

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ทีมตะกร้อชายไทย บุกเกมรุกใส่มาเลเซีย ในรอบชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ กกท

ไทยมี 6 ทอง รั้งอันดับ 7

หลังจบการแข่งขันรายการนี้ ทัพนักกีฬาไทยมี 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 20 เหรียญ รั้งอันดับ 7 ของตารางเหรียญ

ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เซปักตะกร้อทีมชุดหญิงทีมชาติไทยเพิ่งเอาชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม คว้าเหรียญทองรายการทีมชุดหญิงเป็นสมัยที่ 6

นักตะกร้อทีมชาติไทย ยกมือขอโทษหลังเสียคะแนน ในเกมชิงเหรียญทองกับมาเลเซีย
ภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ กกท

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:59 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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