ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026
เซปักตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์ 7 สมัย พ่ายมาเลเซีย 0-2 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ 2026 คว้าเหรียญเงิน ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยขยับเป็น 6 ทอง 6 เงิน 8 ทองแดง
เซปักตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทย พลาดเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หลังแพ้มาเลเซีย 0-2 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามมิซูโฮ พาร์ค ยิมเนเซียม คอร์ต 2 เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
ผลการแข่งขันทำให้ไทยได้เหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองเป็นของมาเลเซีย โดยเกมนี้ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 12 นาที
ในคู่ทีมเอ ไทยออกสตาร์ตไม่ดี แพ้เซตแรก 9-15 ก่อนจะกลับมาเอาชนะเซตสอง 15-5 ตีเสมอ 1-1 แต่มาเลเซียกลับมาเก็บเซตตัดสิน 15-11 คว้าชัยไป 2-1 เซต ขึ้นนำ 1-0 ทีม
มาถึงคู่ทีมบี ไทยตามหลังในเซตแรกและแพ้ไป 13-15 จากนั้นในเซตที่สอง มาเลเซียเล่นได้เหนือกว่าและปิดเกม 15-10 ชนะรวด 2-0 เซต ทำให้จบสกอร์รวม 2-0 ทีม คว้าเหรียญทองไปครองโดยไม่ต้องเล่นคู่ทีมซี
สรุปผลรอบชิงชนะเลิศ ทีมชุดชาย
|คู่
|ผลเซต
|ผลทีม
|ทีมเอ
|9-15, 15-5, 11-15
|มาเลเซียชนะ 2-1
|ทีมบี
|13-15, 10-15
|มาเลเซียชนะ 2-0
|รวม
|–
|มาเลเซียชนะ 2-0 ทีม
ก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศ ตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ามาด้วยฟอร์มที่ดี ทั้งชนะเกาหลีใต้ 3-0 ทีม ในนัดเปิดสนาม และเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 ทีม ในรอบรองชนะเลิศ ด้วยสกอร์เซต 15-5, 15-5 ในคู่ทีมเอ และ 15-9, 15-10 ในคู่ทีมบี
ไทยมี 6 ทอง รั้งอันดับ 7
หลังจบการแข่งขันรายการนี้ ทัพนักกีฬาไทยมี 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 20 เหรียญ รั้งอันดับ 7 ของตารางเหรียญ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เซปักตะกร้อทีมชุดหญิงทีมชาติไทยเพิ่งเอาชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม คว้าเหรียญทองรายการทีมชุดหญิงเป็นสมัยที่ 6
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