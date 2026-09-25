เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก
เตือนนักท่องเที่ยวเลี่ยงพื้นที่ เขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดก 2 วัน และแก่งหินเพิง 3 วัน ถึง 27 ก.ย. รับมือฝนตกหนักตามคำเตือนกรมอุตุฯ ป้องกันอันตรายจากน้ำป่าหลาก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569 ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 2 แหล่ง
- น้ำตกโกรกอีดก จังหวัดสระบุรี ปิดวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2569 รวม 2 วัน
- แก่งหินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี ปิดวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน 2569 รวม 3 วัน
ประกาศระบุว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกราก และอาจกระทบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
อุทยานปิดทั้ง 2 จุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าพื้นที่ โดยใช้อำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้ลงนาม
ประกาศฉบับนี้ปิดเฉพาะ 2 จุดข้างต้น ไม่ได้ระบุให้ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นของอุทยาน
นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลและติดตามสถานการณ์ได้ 2 ช่องทาง
- เพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Khao Yai National Park”
- โทร 08 6092 6527
กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายภูมิภาคจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 พยากรณ์วันที่ 25 กันยายนระบุว่าปราจีนบุรีและสระบุรีมีโอกาสฝนตกหนักมากบางแห่ง
แหล่งข่าวอ้างอิง
- ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก จังหวัดสระบุรี และแก่งหินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 กันยายน 2569