เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:01 น.
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

เตือนนักท่องเที่ยวเลี่ยงพื้นที่ เขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดก 2 วัน และแก่งหินเพิง 3 วัน ถึง 27 ก.ย. รับมือฝนตกหนักตามคำเตือนกรมอุตุฯ ป้องกันอันตรายจากน้ำป่าหลาก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569 ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 2 แหล่ง

  • น้ำตกโกรกอีดก จังหวัดสระบุรี ปิดวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2569 รวม 2 วัน
  • แก่งหินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี ปิดวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน 2569 รวม 3 วัน

ประกาศระบุว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกราก และอาจกระทบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

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อุทยานปิดทั้ง 2 จุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าพื้นที่ โดยใช้อำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้ลงนาม

ประกาศฉบับนี้ปิดเฉพาะ 2 จุดข้างต้น ไม่ได้ระบุให้ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นของอุทยาน

นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลและติดตามสถานการณ์ได้ 2 ช่องทาง

  • เพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Khao Yai National Park”
  • โทร 08 6092 6527

กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายภูมิภาคจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2569 พยากรณ์วันที่ 25 กันยายนระบุว่าปราจีนบุรีและสระบุรีมีโอกาสฝนตกหนักมากบางแห่ง

เขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดก 2 วัน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – Khao Yai National Park

แหล่งข่าวอ้างอิง

  • ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก จังหวัดสระบุรี และแก่งหินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 กันยายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 15:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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