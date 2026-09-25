จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:39 น.
จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

ซ้อนแผนล่อซื้อค่าสมาชิก 300 บาท บุกรวบตัวคาบ้านพักสระบุรี พบเหยื่อเป็นเยาวชน ตรวจเส้นทางการเงินพบยอดโอนกว่า 130 รายการ สารภาพสิ้น

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สนธิกำลังร่วมกับองค์กร LIFT by Hagar วางแผนจับกุมนายมงคล อายุ 28 ปี บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อการค้า นำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หลังเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) โพสต์คลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กชาย ชักชวนให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าชมคลิปฉบับเต็ม

การจับกุมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสว่า มีผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์โฆษณาขายคลิปอนาจาร คิดค่าเข้าชมคลิปละ 300 บาท ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตำรวจจึงส่งสายลับติดต่อโอนเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ผู้ต้องหาส่งลิงก์เชิญเข้ากลุ่มแอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) พบการเผยแพร่วิดีโอลามกอนาจารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจริง เจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลเพิ่มเติม พบบัญชีเอ็กซ์อีกหนึ่งบัญชีเชื่อมโยงกัน เมื่อนำภาพรอยสักในคลิปมาตรวจสอบเปรียบเทียบ พบว่าผู้เสียหายเป็นเด็กชายอายุ 16 ปี

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จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างเดือนธันวาคม 2568 ถึงมิถุนายน 2569 พบยอดโอนเงินค่าสมาชิกมากกว่า 134 รายการ รวมเป็นเงินกว่า 40,000 บาท ตำรวจจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพัก เข้าควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือที่ใช้บันทึกคลิป สอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ตำรวจสอบสวนกลาง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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