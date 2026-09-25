ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 19:00 น.
ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว 25 กันยายน 2569 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง และเลขนามสัตว์

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 คอหวยและนักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 คอหวยและนักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย

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ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 25/9/69

ผลการออกรางวัลสลากพัฒนา 25 กันยายน 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

สถิติหวยลาวย้อนหลังวันศุกร์

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชคในงวดถัดไป ได้มีการรวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากพัฒนาเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อให้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขและเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวง ดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
18/9/69 3502 502 02 2
11/9/69 3350 350 50 0
4/9/69 4187 187 87 7
21/8/69 0623 623 23 3
21/8/69 0253 253 53 3
14/8/69 7941 941 41 1
7/8/69 7677 677 77 7
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7

 

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 19:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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