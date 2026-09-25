“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน
“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน
นายสนธิญา สวัสดี นักกิจกรรมทางการเมือง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ที ลมฟ้าอากาศ” ขอให้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14(2) กรณีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
นายสนธิญา กล่าวว่า การโพสต์ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าของเพจดังกล่าว มองว่าไม่ควรเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ หรือระบบวงจรน้ำที่แท้จริงจะนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เกิดความวุ่นวายในสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสภาพจิตใจของประชาชน
เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2541 กรณีอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง หรือ Storm Surge ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก. และพื้นที่ภาคตะวันออก
ซึ่งขณะนั้นตนเคยแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีมาแล้วเช่นกัน และภายหลังอดีตอธิบดีฯ คนดังกล่าวได้หยุดการให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศ ฟ้าฝน และภัยแล้ง ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ไม่ควรนำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อเรียกความสนใจจนทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือสร้างความเสียหายต่อประเทศและประชาชน จึงเดินทางเข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอท. ขอให้เร่งสืบสวนติดตามตัวเจ้าของเพจดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เชิญนายสนธิญาไปสอบปากคำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชั้น 6 อาคารพิทักษ์สันติ บก.ปอท. บช.ก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
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