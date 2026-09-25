“สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:32 น.
แฟ้มภาพ

สนธิญา” ยื่นขอให้ดำเนินคดี “ที ลมฟ้าอากาศ” นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โพสต์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน

นายสนธิญา สวัสดี นักกิจกรรมทางการเมือง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ที ลมฟ้าอากาศ” ขอให้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14(2) กรณีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

นายสนธิญา กล่าวว่า การโพสต์ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าของเพจดังกล่าว มองว่าไม่ควรเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ หรือระบบวงจรน้ำที่แท้จริงจะนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ

โฆษณา

หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เกิดความวุ่นวายในสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสภาพจิตใจของประชาชน

เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2541 กรณีอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง หรือ Storm Surge ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก. และพื้นที่ภาคตะวันออก

ซึ่งขณะนั้นตนเคยแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีมาแล้วเช่นกัน และภายหลังอดีตอธิบดีฯ คนดังกล่าวได้หยุดการให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว

เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศ ฟ้าฝน และภัยแล้ง ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ไม่ควรนำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อเรียกความสนใจจนทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือสร้างความเสียหายต่อประเทศและประชาชน จึงเดินทางเข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอท. ขอให้เร่งสืบสวนติดตามตัวเจ้าของเพจดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เชิญนายสนธิญาไปสอบปากคำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชั้น 6 อาคารพิทักษ์สันติ บก.ปอท. บช.ก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 14:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

จับคาบ้าน สาวประเภทสอง ลวงดช. 16 ถ่ายคลิปเสียว ขายกลุ่มลับ 300

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569

เช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

เผยแพร่: 25 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบังคับม้าสง่างาม คะแนน 60.265 ทีมขี่ม้าไทยอันดับ 8 เอเชียนเกมส์ 2026

2 นาที ที่แล้ว
เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก ข่าว

เอาไม่อยู่ เขาใหญ่สั่งปิด 2 น้ำตกดัง ‘โกรกอีดก-แก่งหินเพิง’ ชั่วคราว เจอน้ำป่าเชี่ยวกราก

8 นาที ที่แล้ว
นักตะกร้อทีมชาติไทย ฟาดลูกใส่แดนมาเลเซีย รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ช็อก แชมป์ 7 สมัย ตะกร้อชายไทย พ่ายมาเลเซีย 0-2 คว้าเหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2026

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา พาดหัวแรง! มวลน้ำจากไทย ทะลักท่วมปอยเปต ต้องเร่งอพยพประชาชน

58 นาที ที่แล้ว
ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง ข่าวกีฬา

ตารางแข่งกรีฑาวันนี้ เอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ลุ้นเข้าชิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงพล” สส.ภูมิใจไทย แจกโฟมให้ประชาชน เตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่อยุธยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งชั่วคราว น้ำแตะระดับสูง รถติดสาหัสคูณสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี บันเทิง

กำหนดสวดพระอภิธรรม เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัยก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ ข่าว

ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้าน รัวปืนสวนกู้ภัย ก่อนยิงตัวเองดับ บุกค้นเจออาวุธสงครามเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดี ปภ. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ท่วมแล้ว 12 จังหวัด กระทบ 3 หมื่นชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ คิม กู้ดเบิร์น โพสต์ภาพนอนโรงพยาบาล ลั่นช่วงนี้ใช้ชีวิตยากหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม กรรชัย” เฉลยเอง ใครคือ 2 ของพิธีกรช่องดัง ถูก DSI เรียกถามเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวมเบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม 2569 สายด่วน ปภ. 1784 อพยพคน-สัตว์เลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจกรมอุตุฯ น้อยใจถูกด้อยค่า เทียบเพจ ที ลมฟ้าอากาศ ก่อนลบทิ้ง ชาวเน็ตแคปทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว ข่าวต่างประเทศ

จวกสนั่น สามีนั่งกินเฉย ปล่อยเมียกะเตงลูก หอบอาหาร 3 จานพะรุงพะรัง คลิปไวรัล 5 ล้านวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“คมนาคม” เอาจริงดีเดย์ 1 ต.ค. นี้ ยกระดับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที ข่าว

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน จ.สระแก้ว ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง-รถ ทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาชักธงแดง ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด เจอคลื่นลมแรง เรืออับปางแล้ว 6 ลำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง ข่าว

หยุดใช้ทันที ซีกัลเรียกคืนกระติกน้ำร้อนพกพา 0.55 ลิตร สีครีม เสี่ยงแรงดันสูง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่ ข่าว

ย้อนโพสต์เก่า เจ้าของเพจ KornKT ตัดพ้อ เพจอากาศดังดูดภาพ-เนื้อหา ไปโพสต์ใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นจวก ทรัมป์ ใช้ดีลขายอาวุธไต้หวันต่อรองจีน หวั่นกระทบความมั่นคง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว เศรษฐกิจ

สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเช็ก 5 จุดจอดรถฟรี บรรเทาทุกข์ชาวรังสิต หลังระดับน้ำคลองรังสิตส่อวิกฤต-ขึ้นธงส้ม